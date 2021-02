Drogenpolitischer Sprecher der Linken fordert geregelten Cannabis-Verkauf

Joachim Biermanski fordert eine Entkriminalisierung von Cannabis







News von Derya Türkmen





Vogelsbergkreis – Der drogenpolitische Sprecher der Linken Joachim Biermanski, fordert einen geregelten Cannabis-Verkauf in Deutschland. Grüne und Linke setzen sich seit Längerem für die Legalisierung von Cannabis ein, SPD und FDP bewegen sich ebenfalls in Richtung Entkriminalisierung. Die Cannabis-Wiederfreigabe würde aber an „cannabis-politischer Beratungsresistenz der CDU“ scheitern. Laut Biermanski sei es nun an der Zeit, dass in Deutschland eine drogenpolitische Vernunft hergestellt wird. Und dies durch einen geregelten Cannabis-Verkauf Gesundheits-, Verbraucher, – und Jugendschutz umgesetzt wird.

