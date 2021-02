DIE LINKE fordert ein Umdenken in der Drogenpolitik

Direkt- und Listenkandidat Roland Meier der Linken fordert eine liberale Drogenpolitik





Bild: eSheep / freeimages





News von Derya Türkmen





Ingolstadt – Am vergangenen Montag wurde Roland Meier von dem erweiterten Kreisvorstand der Linken in der Region Ingolstadt zur Bundestagswahl im September 2021 als Direkt- und Listenkandidat für den Wahlkreis 216 nominiert. Meier möchte diese Chance nutzen und legt seinen politischen Fokus auf Themenbereiche wie Umwelt- und Tierschutz, E-Mobilität und insbesondere die Drogenpolitik. Roland Meier fordert ein klares Umdenken in der Drogenpolitik: „Wir sehen, wozu unsinnige Verbote führen: Schwarzmarkt, krimineller Staat im Staat, menschliche Tragödien, Kriminalisierung statt Hilfe und Unterstützung von Konsumenten in allen Gesellschaftsschichten.“ Laut der Mitteilung der Partei soll sich das Umdenken in der Drogenpolitik nicht nur auf Cannabis beschränken, sondern bewusst auch Alkohol und Nikotin beinhalten. Denn laut Meier gehören diese Genussmittel nicht in Supermärkte und Tankstellen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken