Ein Rückblick über den Tellerrand

Cannabis-Legalisierung bahnt sich überall den Weg – nur in Deutschland nicht



Ein Beitrag von Sadhu van Hemp



2020 war in Sachen Cannabis-Legalisierung ein Jahr des Stillstands – zumindest in Deutschland. Die Musik spielt woanders – vor allem in den USA. Den Auftakt machte zur Jahreswende der US-Bundesstaat Illinois, wo Punkt Mitternacht Frieden einkehrte. Seit einem Jahr ist der Erwerb und Konsum von Cannabis für Personen über 21 Jahren erlaubt – und das Horrorszenario, das deutsche Prohibitionisten allzu gerne prophezeien, ist ausgeblieben. Die Kinder in Chicago sind nicht alle haschgiftsüchtig geworden und der kontrollierte Verkauf hat die Kriminalitätsrate nicht explodieren lassen. Die Kassen klingeln – auch beim Finanzamt.



Ungemütlich war es hingegen in Deutschland – und zwar für Menschen, die auf die heilende und beruhigende Wirkung von Cannabidiol (CBD) vertrauen. Wie die Jahre zuvor war Bayern Hotspot der gnadenlosen Jagd auf jene Mitbürger, die rauschfreies CBD verwenden. Im Februar ging die Polizei in Schweinfurth gar soweit, die Kundschaft wie Schwerbrecher zu behandeln. Reihenweise gerieten rechtschaffene Bürger beim Verlassen des CBD-Shops „House 420“ in eine verdachtsunabhängige (sic) Kontrolle der Polizei, wobei es auch zu Beschlagnahmungen von Blüten und Ölen kam. Die Polizeiführung findet an dieser Praxis nichts Anrüchiges, da die Kontrollen durch das Polizeiaufgabengesetz gedeckt seien. Ganz anders in Australiens Hauptstadt Canberra, wo seit Februar keine schmutzigen Polizeimethoden mehr nötig sind. Seit 1. Februar ist es über 18-Jährigen gestattet, bis zu 50 Gramm Cannabis zu besitzen und zu Hause zu genießen. Zulässig ist auch der Anbau, zwar nur von zwei Hanfpflanzen, aber immerhin. Erfreuliches gab es auch aus Argentinien zu berichten, wo sich die Regierung im Sommer dazu durchrang, das Gesetz für die Verwendung von medizinischem Cannabis zu überarbeiten. Künftig sollen die Patienten über Apotheken kostenlos mit Medizinalhanf versorgt werden und darüber hinaus die Erlaubnis zum Eigenanbau erhalten.



Es tut sich was in der Welt – in Sachen „Legalize it“. In Israel und Mexiko wurden die Weichen für eine Freigabe in den kommenden Monaten gestellt, und in den Parlamenten Nordmazedoniens, Albaniens und Kroatiens zeichnen sich Mehrheiten für einen Richtungswechsel in der Cannabispolitik ab. Einen großen Schritt in Richtung Legalisierung machten auch die USA. Bei den Präsidentschaftswahlen im November wurden gleich mehrere Türen aufgestoßen. In Arizona, Montana, New Jersey und South Dakota votierten die Wähler bei der mit zur Abstimmung stehenden Legalisierungsfrage für ein Ende der Prohibition. Die Zahl der Staaten, in denen legal gekifft werden darf, hat sich somit von elf auf 15 erhöht. Augenblicklich ist in 37 von 50 Bundesstaaten eine Versorgung mit dem natürlichen Heilmittel zugelassen. Wegweisend ist auch der Wahlsieg von Joe Biden, der Mitte Januar als neuer US-Präsident vereidigt wird. Im Wahlkampf hatte der Demokrat eine Marihuana-Legalisierung in Aussicht gestellt, und die Chancen stehen gut, dass er dieses Versprechen auch hält. Das neu zusammengesetzte Repräsentantenhaus des US-Kongresses preschte schon einmal vor und stimmte für einen Gesetzeswurf zur Cannabis-Freigabe auf Bundesebene. Nun steht der Senat, die zweite Kammer des Parlaments, in der Pflicht, sich mit dem Gesetzesentwurf auseinanderzusetzen.



Nicht länger die Augen verschließen – das konnten Ende des vergangenen Jahres auch die Vereinten Nationen (UN) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht. Knappe drei Jahrzehnte hat‘s gebraucht, um dahinter zu kommen, dass Cannabis keine harte Droge wie Heroin ist und folglich in der Kategorie 4 der Single Convention fehl am Platze ist. Die Suchtstoffkommission der UN stufte Cannabis herab – und gesellte das Heilkraut zu Kokain und Methadon in der Untergruppe 1. Viel gewonnen ist damit nicht, aber den mächtigen Prohibitionsverfechtern Russland und China wurde erstmalig ein Zugeständnis in der Cannabisfrage abgerungen. Inwieweit der globale Wandel in der Cannabispolitik auch in Deutschland Fuß fasst, lässt sich nur schwer einschätzen. Hoffnung verspricht die Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres. Reicht es zum Linksbündnis, könnte es zu einer Reform des Betäubungsmittelgesetzes kommen, die dann vielleicht in fünf bis zehn Jahren greift.



Triumphiert das rechte Lager, bleibt alles so, wie es ist.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken