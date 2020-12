Die besten Hanfnachrichten!



In den letzten zwei Wochen gab es bereits zwei herausragende Entwicklungen für die Befürworter der Hanfpflanze. Ende November klärte der Europäische Gerichtshof erst in einer wichtigen Entscheidung, dass CBD kein Betäubungsmittel und auch keine Droge ist, am 02.12. wurde dann seitens der UN-Suchtstoffkommission endlich Cannabis aus der Liste der gefährlichsten Drogen gestrichen. Nun ist schon wieder eine bedeutende Entscheidung getroffen worden, die der Legalisierungsdebatte weltweit viel Auftrieb geben wird. Das Repräsentantenhaus der USA stimmt für die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene, sodass sich nun der Senat mit dem Anliegen beschäftigen wird.



Mit 228 Stimmen hat die von den Demokraten dominierte Parlamentskammer der Vereinigten Staaten von Amerika den als MORE-Act bekannten Gesetzesentwurf angenommen, sodass die 164 Gegenstimmen wenig gegen die Weiterreichung des Legalisierungswunsches in den Senat ausrichten konnten. Der von dem Demokraten Jerry Nadler geförderte MORE-Act soll Marihuana von der Liste der kontrollierten Substanzen entfernen und mit Marihuana zusammenhängende Einträge aus Strafregistern streichen. Es bliebe aber weiterhin die Angelegenheit der einzelnen Bundesstaaten, eigene Vorschriften für den Verkauf von Marihuana zu erlassen. Nadler sagte in einer Erklärung, dass die neue Gesetzgebung dazu beitragen würde, die Fehler der Kriminalisierung von Marihuana und der mit rassistischen Tendenzen versehenen Durchsetzung zu beheben. „Diese längst überfällige Gesetzgebung würde die gescheiterte Politik der Kriminalisierung von Marihuana auf Bundesebene umkehren und Schritte einleiten, um die gewaltige Ungerechtigkeit zu bekämpfen, den diese Politik im ganzen Land verursacht hat, insbesondere für Gemeinschaften dunkelhäutiger Menschen“, sagte er.



Einer der wenigen Republikaner, der für den Gesetzesentwurf stimmte und diesen sogar als einziger im Vorfeld förderte, hält die Entwicklung für absolut notwendig, da die bundesweite Prohibition von Cannabis die einzelnen Staaten zu sehr einschränke. Matt Gaetz weist darauf hin, dass der Kampf gegen Drogen verloren wurde, weil mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung die harte Strafverfolgungsstrategie nicht länger befürworten würde. „Wenn wir den Erfolg im „Krieg gegen Drogen“ messen würden, wäre es schwierig, etwas anderes als die Tatsache anzuerkennen, dass Drogen gewonnen haben“, wird er auf USAToday.com zitiert. Auch wenn es nun in dem von Republikanern dominierten Senat für den MORE-Act schwer werden wird, sehen Befürworter des Umschwungs in der Drogenpolitik bereits eine positive Veränderung in Richtung Gerechtigkeit. „Mit dieser Abstimmung erkennt der Kongress die unverhältnismäßigen Auswirkungen der Strafverfolgung auf unsere Gemeinden an und fordert, dass der ungerechte Status quo verändert wird“, sagte die Direktorin des Büros für nationale Angelegenheiten von der Drug Policy Alliance Maritza Perez. Die American Civil Liberties Union konnte zuletzt in einem Bericht nachweisen, dass in den Jahren 2010 bis 2018 fast viermal mehr Menschen mit dunkler Hautfarbe aufgrund des Besitzes von Marihuana festgenommen wurden, obwohl diese nicht unbedingt häufiger Cannabis konsumieren als die weiße Bevölkerung der USA.



Nun bleibt nur zu hoffen, dass die Republikaner im Senat diesen Umstand auch nicht länger mittragen wollen, was von Beobachtern bislang jedoch leider noch bezweifelt werden darf. Dennoch geht von der Entscheidung im US-Repräsentantenhaus eine starke Signalwirkung aus, die global wahrgenommen werden muss.



Das Repräsentantenhaus der USA stimmt für die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene. Legalize!

