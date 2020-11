Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt



Mit Cannabidiol zu handeln, war in der Vergangenheit oft nicht mehr so leicht. Gesetze wurden bizarr ausgelegt, Novel-Food-Verordnungen einseitig verändert und zu guter Letzt wollte nun auch noch die EU-Kommission CBD umstufen, damit es fortan nur noch als Betäubungsmittel auf den Markt gelangt. Jetzt hat sich der Europäische Gerichtshof mit der Substanz beschäftigen müssen und urteilte absolut eindeutig: CBD ist kein Betäubungsmittel und auch keine Droge.



Viele kleinere Geschäfte hatten in den letzten Jahren zu häufig unerwünschten Besuch von der Staatsmacht, da diese sich von einem öffentlich stattfindenden Verkauf von CBD-Produkten auf die Matte gerufen fühlte. Da Cannabidiol trotz der nicht psychoaktiven Wirkung ein gutes Licht auf Cannabis insgesamt scheinen ließ, missfiel der rege Handel mit dem aus Hanfpflanzen gewonnenen Wirkstoff offensichtlich Menschen in den richtigen Positionen. Da zuletzt nun sogar seitens der EU-Kommission ein Verbot angestrebt wurde, dass anschließend den Handel nur noch als verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel erlaubt hätte, musste sich nun der Europäische Gerichtshof mit der Materie beschäftigen und darüber urteilen. Nun entschied das Gericht am Donnerstag, dass CBD-Produkte vermarktet werden dürfen und nicht von einem EU-Mitgliedstaat verboten werden können, wenn sie in einem anderen Mitgliedsstaat rechtmäßig produziert wurden. Dieses Urteil gilt für alle Produkte, die aus ganzen Cannabis-Sativa-Pflanzen gewonnen werden, was auch die Blüten und Fruchtstände beinhaltet. Festgestellt wird in dem Urteil dazu, dass CBD „offenbar keine psychotropen Wirkungen oder schädlichen Auswirkungen“ im menschlichen Körper verursacht. CBD ist kein Betäubungsmittel und auch keine Droge, sagt der Europäische Gerichtshof damit so eindeutig, dass sich Branchenvertreter des Marktes äußerst über die getroffene Gerichtsentscheidung freuen. „Ich habe nie mit einem anderen Ausgang des Verfahrens gerechnet – aber dass der EuGH sich dann so klar äußert, hat selbst unsere Erwartungen übertroffen“, meldet Finn Hänsel vom Branchenverband Pro CBD, der auch Geschäftsführer der Sanity Group ist.



Insgesamt eine erfreuliche Entwicklung nach langer Zeit der Ungewissheit und ein klares Statement für die Geschäftsteilnehmer, denen von der EU-Kommission zuletzt fast schon die Pistole auf die Brust gesetzt wurde. Der EuGH zerlegte die Argumentation der Kommission schließlich nun und verlangt für künftige Einschränkungen des Handels eindeutige Beweise für eine Gefährlichkeit des aus Cannabis gewonnenen Wirkstoffs Cannabidiol.

