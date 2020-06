Besitzerin ist fassungslos über das martialische Auftreten der Beamten

Foto: Susanne Winter



Während man in Deutschland heute noch darüber philosophieren kann, inwieweit die Gewaltexplosion in Stuttgart am vergangenen Wochenende durch eine polizeiliche Drogenkontrolle und somit letztendlich durch einen Joint ausgelöst wurde, findet tagtäglich weiterhin die Jagd auf friedfertige Konsumenten und Freunde der Hanfpflanze statt. Die Polizei scheint immer noch davon überzeugt, dass das Schönen von Kriminalstatistiken eine sinnvolle Betätigung darstellt, weshalb die Zeitungsberichte über kleine Cannabisfunde nicht abreißen. Mittlerweile hat sich jedoch die Jagd auch auf andere Bereiche ausgeweitet, sodass reguläre Händler von Hanfwaren wie CBD-Produkten in der Bundesrepublik regelmäßig unverhofften Besuch von der Staatsmacht erhalten, der meist in einer Beschlagnahmungsorgie endet. Für die Betreiber der gewöhnlichen Geschäfte ist dies oft eine regelrechte Katastrophe. Jetzt hört man über Umwege davon, dass ein freundlicher Hanfladen in Gera von der Polizei ausgeräumt worden ist, die die Besitzerin anschließend fassungslos zurückließ.



Über die Eröffnung des Hanfladens CannaMedicus von Ute Donath wurde in der Osttühringer Zeitung noch feierlich berichtet, die Informationen, dass nur wenige Tage später über ein Dutzend Beamte das Geschäft aufgrund des Verdachtes auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufsuchten, findet man dagegen nur in der kleinen Lokalzeitung Neues Gera. Dort beschreibt die Betreiberin des in nur sieben Wochen aufgebauten Geschäfts, wie sie das Auftreten der vielen Polizei-, Finanz- und Zollbeamten empfand und was der Besuch für die Fortführung ihrer Tätigkeit bedeutet.



Obwohl die erst seit wenigen Tagen in ihrem eigenen Geschäft arbeitende Unternehmerin die Anwesenden darauf hinwies, dass ihre medizinischen und kosmetisch einsetzbaren Produkte selbstverständlich keine illegalen Drogen seien, setzten sich die mit Durchsuchungsbefehl und teils Sicherheitswesten sowie Waffen ausgestatteten Damen und Herren von der Polizei in ihrem Vorhaben durch, alles zu beschlagnahmen. Von der Aromablüte bis zur Kasse – so wird es in der Ausgabe vom 19. Juni der Lokalzeitung Neues Gera erwähnt. „Ich habe versichert, dass die Blüten von einem zertifizierten Händler sind und man das nachprüfen kann. Ich erklärte auch, dass ich in meinen Beratungen und im Verkauf die gesetzlichen Bestimmungen beachte und immer darauf hinweise, dass diese nicht geraucht und gegessen werden dürfen. Zudem sind die von mir verkauften Produkte ohne THC. Doch meine Worte fanden kein Gehör“, wird Frau Donath dort zitiert. Fünf Einsatzfahrzeuge, weitere Zivilfahrzeuge und in voller Montur samt Bewaffnung ausgestattete Beamte sorgten selbstverständlich für Aufsehen vor dem kleinen Geschäft, sodass sich immer mehr Menschen ansammelten und das Geschehen beobachteten. Durchsuchungen des eigenen Gefährts, der Privatwohnung und der eigenen Person musste Ute Donath ebenfalls noch über sich ergehen lassen, bei denen dann weitere technische Geräte beschlagnahmt wurden. „Ich bin über die Vorgehensweise entsetzt. Ich werde durch diese Aktion kriminalisiert, es ist rufschädigend und dass alles obwohl ich nachweislich alles mache, was der Gesetzgeber vorgibt. Auch bei meiner Gewerbeanmeldung mit Angabe der Tätigkeiten, gab es keine Probleme und dann steht plötzlich am ersten Tag nach der Eröffnung die Polizei vor der Tür“, schimpft die Unternehmerin, die jetzt darauf warten muss, ob, wann und wie sie ihre entwendeten Arbeitsutensilien zurückerhalten wird. Sie solle sich einen Anwalt nehmen, gab es auf Nachfrage danach als Antwort. Die Polizei in Gera veröffentlichte zu den Einsätzen nur eine kurze Mitteilung. Es hätte mehrere Razzien gegeben, bei denen Geld und „diverse Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen“ sichergestellt werden konnten.



Ein ebenfalls nicht in den gängigen Zeitungen beleuchtetes Hanffachgeschäft wird somit also gerade ganz ähnlichen Ärger hinter sich haben … gut für die Kriminalstatistik.

