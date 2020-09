Petition gegen die Einstufung als Betäubungsmittel seitens der Europäischen Kommission



CBD-Händler und die Produzenten von Produkten mit Cannabidiol haben es schon seit dem Beginn von 2019 nicht mehr besonders leicht, auf dem Markt zu bestehen. Die überraschende Einstufung als neuartiges Lebensmittel in der Novel-Food-Verordnung sorgte für eine ungerechte Jagd auf Hanffachgeschäfte, die verschiedenste Waren mit dem aus Hanf gewonnenen Wirkstoff im Sortiment platzierten. Nahrungsergänzungsmittel mit CBD werden zwar auch von größeren Drogerien geführt, doch im Gegensatz zu kleineren Shops werden diese bislang von der Staatsmacht in Frieden gelassen. Da sich viele Hersteller nun auf Massageöle konzentrierten und den Verzehr der Flüssigkeiten nicht länger empfehlen, ist der Markt noch nicht komplett zusammengebrochen, was den Mächtigen der Welt hierzulande anscheinend nicht zu gefallen scheint. Ende Juli machte die Meldung die Runde, dass selbst Firmen, die ihre CBD-Öle zur Freigabe als neuartige Lebensmittel mit einem Antrag bei der Europäischen Kommission anmelden wollten, erst einmal keine derartige Genehmigung erhalten, da das supranationale Organ der Europäischen Union derzeit überlegt, Cannabidiol als Betäubungsmittel einzustufen. Diese Entwicklung würde es zukünftig komplett verhindern, CBD im regulären Handel in jeglicher Form anzubieten und dafür sorgen, den Verkauf fortan auf Apotheken zu beschränken. Das Verbot von CBD verhindern, können nun nur die Bürger der EU, die sich gemeinsam stark dafür machen müssen, dass die wirksame Substanz aus der Hanfpflanze nicht den Big-Playern der Pharmaindustrie vorbehalten bleibt.



Sollte die EU-Kommission tatsächlich aus dem Hinterstübchen entscheiden, dass Cannabidiol ein Arznei- beziehungsweise ein Betäubungsmittel darstellt, hätte das vielschichtige Folgen für Hersteller, Händler und Verbraucher. Beobachter der Umstände gehen davon aus, dass die Folgen in allen Bereichen stark spürbar werden. Sollte der selbst von der WHO als unbedenklich eingestufte Wirkstoff in Zukunft unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, ist absehbar, dass fortan Produkte mit CBD nur noch in der Apotheke gegen Vorlage eines ärztlichen Rezeptes verkauft werden dürfen. Somit wäre es mehr als wahrscheinlich, dass die Preise für kleine Fläschchen CBD-Öl ins Unermessliche steigen, da Hersteller über ein Apothekenlager und Sicherungssysteme für den Zugang zu Arzneimitteln verfügen müssten. Sollten daraufhin nur noch fünf Produzenten auf dem Markt vertreten sein, ist davon auszugehen, dass ein 10-Milliliter-Fläschchen mit 20 Prozent CBD an die 500 Euro kosten könnte. Die Firma GWpharmaceuticals hat beispielsweise bereits ein Medikament mit CBD in Europa zugelassen bekommen, das als „orphan Drug“ eingestuft wurde und daher unter besonderem Schutz steht. Selbst die Ex-Premierministerin Englands, Theresa May, gibt dem Pharmakonzern politische Rückendeckung, wie es in einer E-Mail von Business-Teilnehmern an die Redaktion heißt. Obwohl schon 2009 der Europäische Gerichtshof bestätigte, dass Cannabidiol seit Menschengedenken in Speisen und Extrakten enthalten sein konnte, ist es bereits bundesweit verboten, CBD-haltige Produkte als Lebensmittel zu verkaufen. Damit nun nicht noch nur Pharmaunternehmen den CBD-Markt unter sich alleine aufteilen, sondern Cannabidiol wieder als Nahrungsergänzungsmittel in den Handel gelangt, wurde jetzt eine Petition auf Change.org ins Leben gerufen, auf der gegen die stattfindende Entwicklung protestiert werden kann. CBD muss der Weg zurück in das normale Leben gewährt werden und die Überlegungen, es grundlos als Betäubungsmittel einzustufen, gehören verworfen.



Unterschreibt doch daher einfach kurz mit eurem Namen bei der Aktion, die gegen die dubiosen Vorgehensweisen der EU-Kommission wirken will. CBD ist weder ein neuartiges Lebensmittel noch ein Arznei- oder Betäubungsmittel, das nur von etablierten Pharmariesen zu Höchstpreisen gehandelt werden sollte. Sinkende Kosten für alle Beteiligten wären dann neben der geklärten Gerechtigkeitsfrage sicher.



Change.org!

