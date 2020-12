UN-Suchtstoffkommission entfernt Cannabis aus der Liste der Klasse-IV-Substanzen



Schon seit knapp zwei Jahren gibt es seitens der WHO die Empfehlung an die UN, Cannabis unter modernen Aspekten einmal neu zu betrachten. Da damals jedoch terminlich ein gewisses Datum überschritten wurde, wollte der UN-Suchtstoffkontrollrat erst im März 2020 darüber debattieren, was dann jedoch wieder verschoben wurde, um den Mitgliedsstaaten mehr Zeit für eine Vorbereitung einzuräumen. Nun wurde das Prozedere endlich durchgeführt und ein erfreuliches Ergebnis für Befürworter der Cannabispflanze konnte eingeholt werden. Mit 27 zu 25 Stimmen (einer Enthaltung) wurde beschlossen, Cannabis aus der Liste der Klasse-IV-Substanzen zu entfernen, in der sich das auch als Arzneimittel einsetzbare Naturprodukt bislang den Platz mit allen anderen Drogen teilte, die keinen zusätzlichen Nutzen besäßen. Somit ist fortan eine komplette Neubetrachtung seitens der einzelnen UN-Mitgliedsstaaten möglich, denn Cannabis verliert den Status als gefährliche Droge.



Am 02.12. teilte die Behörde offiziell mit, dass Cannabis nicht länger als eine Substanz der Klasse IV geführt werde, da genügend Mitgliedsstaaten der UN für eine Veränderung der Klassifizierung stimmten. Somit folgte man den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO, die schon 2019 einen Wink mit dem Zaunpfahl gab, damit der Einsatz als Arzneimittel oder Forschungsobjekt zukünftig unproblematischer verlaufen könne. „Nach diesem internationalen Impuls erwarten wir weltweit Erleichterungen im Umgang mit Medizinalcannabis. Dies begrüßen wir sehr, da Importeure, Anbauer und Distributoren in Zukunft mit weniger bürokratischen Hürden rechnen können“, sagte Jürgen Neumeyer vom Branchenverband Cannabiswirtschaft gegenüber der Deutschen Welle im Kontext zu der möglicherweise viel verändernden Abstimmung. Dennoch bleiben strengste Vorgaben erhalten, da Cannabis weiterhin in der Klasse I der Konventionen enthalten bleibt, was somit wohl erst einmal keine Abschwächung der strengen Vorschriften mit sich brächte, so Alfredo Pascual von Marijuana Business Daily.

Es bleibt daher abzuwarten, ob Länder nun ihren strengen Umgang mit Cannabis verändern versuchen werden, oder ob alles beim Alten bleibt. Gewertet werden kann die Entscheidung der UN-Suchtstoffkommission in jedem Fall aber positiv, da internationale Konventionen von vielen Staaten als durchaus wegweisend verstanden werden. Auch wenn die Entscheidung von Befürwortern einer neuen Drogenpolitik somit als symbolischer Sieg gewertet werden kann, ist es noch nicht abschätzbar, inwieweit die Probleme bezüglich der medizinischen Nutzung nun verringert werden können. Zu einer Aufnahme in die Liste der „unproblematischen“ weltweit gebräuchlichen Substanzen konnte man sich während der Abstimmung schließlich nicht durchringen, was Experten für internationales Recht die Gefahren heraufbeschwören lässt, das Menschen weiterhin der Weg zum gut verträglichen Arzneimittel auf Hanfbasis verwehrt bleiben wird. „Die Fortsetzung dieses Weges verweigert den Bürgern nicht nur wichtige Arzneimittel, die Leiden lindern, sondern stellt auch einen Verrat am Vertrauen der Öffentlichkeit dar“, wird Michael Krawitz auf Pressebox.de zitiert.



Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hingegen wollte die Auswirkungen der Entscheidung auf Nachfrage der Deutschen Welle nicht kommentieren. Gestimmt hat Deutschland beim Treffen der UN-Suchtstoffkommission aber für eine Neubewertung von Cannabis.

