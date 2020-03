Einfach etwas später – zum zweiten Mal



Im Februar 2019 empfahl die Weltgesundheitsorganisation den Vereinten Nationen, Cannabis einmal unter modernen Aspekten neu zu betrachten. Eine veränderte Klassifizierung wurde angestrebt, die das bislang ohne medizinischen Nutzen eingestufte Naturprodukt von Kategorie IV auf Stufe I bringen sollte, damit gerade der Einsatz als Arzneimittel oder Forschungsobjekt zukünftig weitaus unproblematischer vonstattengehen könne und man die Wirkung von Cannabis an sich als weniger gefährlich anerkennt. Da der UN-Suchtstoffkontrollrat jedoch schon im März 2019 tagte, kam die Forderung ein wenig zu spät, sodass jetzt erst im März 2020 darüber entschieden werden sollte. Doch die UN verschiebt die Neubewertung von Cannabis auf Dezember, damit alle Mitgliedsstaaten noch mehr Zeit für eine Vorbereitung haben und man sich über die möglichen Auswirkungen etwas mehr Gedanken machen kann.



Seit Montag, dem 02.03.2020, versammelt sich der Suchtstoffkontrollrat der Vereinten Nationen in Wien zum 63. Mal, um die Weltdrogensituation zu betrachten, Strategien zur internationalen Drogenkontrolle zu entwickeln und Maßnahmen zur Bewältigung des Weltdrogenproblems zu empfehlen. Nachdem man die Wünsche der WHO bezüglich einer Neubewertung von Cannabis vor 12 Monaten auf das jetzt bis zum 06.03.2020 stattfindende Treffen schob, hat man sich nun dazu entschlossen, erneut eine gehörige Zeit verstreichen zu lassen, bevor man sich tatsächlich über die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation Gedanken machen möchte. Erst im kommenden Dezember sollen die Mitgliedsstaaten daher über eine Umstufung von Cannabis entscheiden können, die offensichtlich eine große Veränderung in der Betrachtungsweise von Marihuana insgesamt darstellt. Schließlich nannte man als Grund für die erneute Verschiebung, dass die „Klärung der Auswirkungen“ der Empfehlungen und die Wahrung der Integrität des Planungssystems im Auge behalten werden müssten. Das entsprechende Dokument umfasst insgesamt 90 Seiten, sodass die Mitgliedstaaten beim Studieren viel Zeit damit verbringen könnten.



Die USA zeigten sich über die erneute Verschiebung nicht sonderlich begeistert und ließen via stellvertretenden Hauptsekretär des Büros für internationale Drogen- und Strafverfolgungsangelegenheiten James A. Walsh vermitteln, dass es für die Vereinten Nationen an der Zeit wäre, im Bezug auf Marihuana „schwierige Entscheidungen“ zu treffen. Die USA wollen, dass die Vereinten Nationen dieses Thema schnell hinter sich lassen, damit man sich auf „dringlichere“ Drogengefahren wie Fentanyl konzentrieren könne, welches amerikanische Bürger während der aktuellen Opioid-Epidemie töte. „Wir bedauern, dass der CND diese Woche nicht in der Lage war, Maßnahmen bezüglich der Cannabisempfehlungen der WHO zu ergreifen, da die Mitgliedstaaten seit Februar 2019 bereits hart daran gearbeitet haben, einen eingehenden Konsultationsprozess in den Bereichen Recht, Verwaltung, Soziales und ökonomische Auswirkungen der Empfehlungen einzuleiten“, sagte Walsh. Er bekräftigte dabei die Dringlichkeit der Situation und sagte dazu, dass die Mitgliedstaaten voll und ganz bereit sein müssten, ihre Stimmen auf der Sitzung im Dezember abzugeben.



Hart getroffen hat die Entscheidung, die Abstimmung zu verschieben, Dutzende aktuell an Cannabis interessierte Wissenschaftler, die sich bereits darauf vorbereitet hatten, nach dem Treffen in Wien ihre Forschungsarbeiten fortsetzen zu können. Dazu wäre noch anzumerken, dass die öffentliche Sitzung der Vertreter insgesamt nur 45 Minuten dauerte. So sollten weitere Spannungen um Cannabis und die möglichen Konsequenzen der WHO-Empfehlung vermieden werden.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken