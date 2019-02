WHO empfiehlt Neubetrachtung von Cannabis

Vereinten Nationen sind aufgefordert Marihuana neu zu klassifizieren.



Im Juni 2018 traf man sich bei der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf, um über die Gefährlichkeit von Cannabis zu diskutieren. Nachdem man im Dezember des vergangenen Jahres die Ergebnisse des Expert Committee of Drug Dependence aber im österreichischen Wien auf der 61. Commission on Narcotic Drugs einfach nicht mitteilte, schwante schon, dass keine Bewegung in den möglichen Legalisierungsbemühungen der Weltgesundheitsorganisation stecken könnte. Nun gibt es aber überraschenderweise das genaue Gegenteil zu vermelden, da ein Brief der WHO an den U.N.-Generalsekretär António Guterres verschickt worden ist, in dem den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen nahegelegt wird, Marihuana neu zu klassifizieren. Die WHO empfiehlt die Neubetrachtung von Cannabis.



Wie unter anderem der Deutsche Hanfverband vermeldet, rät die Weltgesundheitsorganisation allen Mitgliedsstaaten der U.N., einen grundlegend veränderten Umgang mit Cannabis anzustreben, der insbesondere die medizinische Nutzung erleichtere. Auch wenn dies bereits wie ein Durchbruch in der Prohibitionsthematik erscheint, ist ein kleiner Haken an der zeitlichen Erreichbarkeit einer in Bälde startende Diskussion seitens der angesprochenen Nachrichtenempfänger. Da der UN-Suchtstoffkontrollrat bereits im anstehenden Mai zu Tagungen zusammenkommt, könnte aufgrund der notwendigen Prüfung und folgenden Kommentierung der Empfehlung das Limit bereits überschritten worden sein, was die Entscheidungsfindung über eine Neuklassifizierung von Cannabis somit direkt ins nächste Jahr verschieben würde. Möglichkeiten, dass jedoch noch 2019 tatsächlich Tacheles über Marihuana gesprochen werden muss, bestünden aber unter den richtigen Umständen ebenso.



Die WHO fordert eine Herabstufung von Cannabispflanzen sowie den Harzen der Gewächse aus der Kategorie IV auf Stufe I, in welcher nur die weniger gefährlichen Substanzen aufgelistet sind. Klar ausgesprochen wird von der WHO dazu, dass Cannabidiol – kurz CBD – sowie Produkte mit dem Wirkstoff jetzt schon nicht unter internationaler Kontrolle stünden, solange sie den THC-Wert von 0,2 Prozent nicht überschreiten würden, was sofort etwas Klarheit über den argwöhnisch beäugten Handel mit rauschfreien Blüten und Nahrungsergänzungsmitteln schafft. Insgesamt ist diese Entwicklung als „Meilenstein der weltweiten Cannabisdebatte“ zu werten, wie es Georg Wurth vom DHV definiert, doch wann und wie die daraus resultierenden Veränderungen für den gemeinen Cannabiskonsumenten spürbar werden, lässt sich noch nicht ganz so eindeutig einschätzen.



Sollte der langjährige Legalisierungsbefürworter und Trump vertraute Republikaner Dana Rohrabacher mit seinen preisgegebenen Informationen richtig liegen, könnte zumindest in den gesamten Vereinigten Staaten schon wesentlich früher mit der vollständigen Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken gerechnet werden. In persönlichen Gesprächen mit dem derzeitigen US-Präsidenten sei ersichtlich geworden, dass die Legalisierung von Cannabis sowieso ein Ziel Donald Trumps darstelle.



