WHO diskutiert Gefährlichkeit von Cannabis

Von Cannabis ist die Rede

Sachverständigenausschuss für Drogenabhängigkeit der Weltgesundheitsorganisation diskutiert Gefährlichkeit von Cannabis

Sadhu van Hemp

Am morgigen Dienstag kommt das „Expert Committee on Drug Dependence“ der WHO in Genf zusammen, um darüber zu debattieren, inwieweit die Einstufung von Cannabis als gefährliche Droge noch zeitgemäß und haltbar ist. Bis Donnerstag wird das Expertenkomitee (ECDD), das bereits letztes Jahr den Wirkstoff CBD als ungefährlich beurteilt hatte, die Köpfe rauchen lassen. Das ist ein Vorgang, der aufhorchen lässt: Seit Inkrafttreten des Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel anno 1961 beschäftigt sich die ECDD-Konferenz erstmalig mit der Klassifizierung von Cannabis in der Substanzkategorie der harten Drogen. Und es sieht ganz danach aus, als könnte sich ein Paradigmenwechsel anbahnen, wenn am Ende der Konferenz die Empfehlung ausgesprochen wird, Cannabis nicht länger in einer Reihe mit Heroin und Kokain als gesundheitsschädliches Suchtgift zu listen.

Schaffen es die Wissenschaftler und Experten aus aller Welt, sich zu einigen und die Weltgesundheitsorganisation aufzufordern, Cannabis aus der „Schmuddelecke“ zu holen, bekäme die Legalisierungsdebatte einen gewaltigen Auftrieb, der insbesondere denen nicht gefallen wird, die die Prohibition u.a. damit rechtfertigen, dass die UN-Konvention gegen narkotische Drogen jeglichen Friedenschluss im Anti-Hanf-Krieg verbietet. Die dienstälteste Bundesdrogenbeauftragte aller Zeiten verlöre mit der Herabstufung von Cannabis eines ihrer wichtigsten Argumente im Kampf gegen die Freigabe. Bislang beruft sich die Dame darauf, sich in ihrer Funktion als Drogenbeauftragte an die Beschlüsse der WHO und die Vorgaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zu halten. Das deutsche Betäubungsmittelgesetz ist somit ohne Wenn und Aber dem Einheitsabkommen über Betäubungsmittel unterzuordnen. Eine Änderung der Single Convention on Narcotic Drugs hinsichtlich der Gefährlichkeit von Cannabis brächte Marlene Mortler in Erklärungsnot und die Bundesregierung unter Zugzwang. Zudem würden Tür und Tor für clevere Advokaten geöffnet, die auf dem Klageweg den Prohibitionisten das Handwerk zu legen versuchen.

Das 40. Treffen der „Expert Committee on Drug Dependence“ könnte also das Fanal der weltweiten Legalisierung von Cannabis werden, sofern die WHO-Bürokratie mitspielt und den Friedensprozess nicht gezielt verschleppt. Bei aller Euphorie über den zu erwartenden Sinneswandel des Expertenkomitees darf nämlich nicht außer Acht gelassen werden, dass sich die WHO zu 75% aus Spenden finanziert. Drei Milliarden US-Dollar lassen es sich die Großsponsoren kosten, um einen Fuß in der UN-Koordinationsbehörde für das internationale öffentliche Gesundheitswesen zu haben. Und die Pharmalobby ist mit vielen Füßen vertreten.

Doch auch die WHO kann nicht gänzlich die Augen verschießen. Das Cannabisverbot ist veraltet – und Kanada und Uruguay haben vorgemacht, wie es geht, sich ungestraft über das von über 180 Ländern ratifizierte UN-Einheitsabkommen hinwegzusetzen und eigene, neue Wege in der Drogenpolitik zu gehen. Die WHO steckt zweifelsohne in der Zwickmühle: Einerseits ist die weltweite Cannabis-Legalisierung nicht aufzuhalten, anderseits sind alle Resolutionen und Empfehlungen in der UN-Vollversammlung zum Scheitern verurteilt, so lange Prohibitionsstaaten wie China, Frankreich und andere Schurkenstaaten bei ihrem strikten Nein bleiben.