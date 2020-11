Der Anbau und die Abgabe von Cannabis zu medizinischen Zwecken ist in Argentinien fortan legal



Nachdem 2017 in Argentinien Cannabis zu medizinischen Zwecken zwar legalisiert wurde, jedoch weiterhin schwer für Patienten erhältlich war, hat man vergangenen Donnerstag im Land der Gauchos ein Dekret im Amtsblatt veröffentlicht, das den Zugang künftig erheblich erleichtern wird. Argentinien legalisiert Cannabis weiter, da jetzt der Anbau und die Abgabe von Cannabis zu medizinischen Zwecken legalisiert wurde.



Da die bisherige Handhabung bezüglich Cannabis als Medizin in Argentinien viel zu viele Menschen übersah, die somit weiterhin auf einen Bezug via Schwarzmarkthandel angewiesen waren, wurde nun am 12.11.2020 die Legalisierung des Cannabis-Anbaus für den medizinischen Gebrauch sowie der legale Verkauf von Cannabis-Ölen in Apotheken beschlossen. Damit fortan eine verbesserte Möglichkeit für Betroffene geboten werden kann, ist es nun möglich, sich für den Anbau von medizinischem oder therapeutischen Cannabis zum Eigengebrauch beim Registro del Programa de Cannabis anzumelden und dort eine Genehmigung anzufordern. Das staatliche Register wird über die angemeldeten Personen wachen. Dazu soll nun auch die wissenschaftliche Forschung zu therapeutischen Einsatzmöglichkeiten ermöglicht und gefördert werden, was bislang offensichtlich zu kurz kam. Aufseiten der Regierung erhofft man sich so einen besseren Kontrollmechanismus bezüglich Cannabiskonsum in der Hand zu haben, der auch die Auswirkungen des Gebrauchs festhalten kann. „Erfahrungen auf internationaler Ebene zeigen, dass in einem Rahmen von Sicherheit und Qualität und mit medizinischer Begleitung der potenzielle Schaden, den der Konsum von Cannabis in einem unkontrollierten Markt hervorrufen kann, reduziert wird“, wurde von Verantwortlichen ausgesprochen. Betroffene freuen sich dagegen über die Veränderung und geben Aussagen wie diese von sich: „Wir kämpfen seit drei Jahren dafür“, sagt Valeria Salech, die Leiterin von Mamá Cultiva, einer argentinischen Organisation, die medizinisches Marihuana fördert. „Wir werden endlich nicht länger kriminalisiert, nur weil wir eine bessere Lebensqualität für uns und unsere Lieben suchen.“



Der Anbau von Marihuana brachte bislang Haftstrafen zwischen vier und 15 Jahren mit sich. All diejenigen, die es zukünftig ohne eine entsprechende Lizenz anbauen, werden sich immer noch mit dieser Strafe konfrontiert sehen.

