Vier Bundesstaaten stimmen für legales Marihuana – und mehr!



Während es derzeit noch nicht ersichtlich ist, wer für die nächsten vier Jahre den Präsidentschaftsposten in den USA besetzten wird und wie derjenigen dorthin gelangt, ist bereits seit Ende der Abstimmungen ersichtlich, wer der größte Sieger der Wahlen vom 03. November 2020 ist. Cannabis gewinnt bei den US-Wahlen in allen Fällen und damit auch ein Großteil der Bevölkerung, die von dem sich ausbreitenden Zugang zu legalem Marihuana in Zukunft stark profitieren wird.



Wie schon vor dem spannenden Ereignis in allen wichtigen Presseorganen beleuchtet, stimmten vier Bundesstaaten der USA über den künftigen Umgang mit Marihuana – dem berauschenden Stoff potenter Hanfpflanzen – ab. Arizona, Montana, New Jersey und South Dakota boten während der Abstimmung über die Führungsposition des gesamten Landes ebenfalls die Möglichkeit, sich für eine Fortsetzung der Verfolgungsstrategie oder eine Freigabe von Cannabis zu entscheiden. Während es hierzulande äußerst wahnsinnig erscheint, dass sich wohl knapp die Hälfte der Amerikaner für eine Wiederwahl des orangenen, wütenden Narzissten entschied, ist es ebenso beeindruckend, dass in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten zeitgleich der große Umschwung bezüglich des natürlichen Rauschmittels weiter vorangetrieben wurde. In allen vier Bundesstaaten, in denen die Bevölkerung die Wahl für eine Veränderung der Strafverfolgungspolitik angeboten bekam, stimmte die Mehrheit für die Freigabe von Cannabis zu Genuss- und medizinischen Zwecken. Damit gewinnen Cannabis und dessen Konsumenten im höchstmöglichen Maße die Wahlen 2020 in Amerika und zeigen an, wohin die Reise bezüglich des geschichtsträchtigen Krautes gehen wird.



In Arizona, Montana und South Dakota wurde aufgrund von Unterschriftensammlungen das Recht auf Cannabis zur Wahl gegeben – in New Jersey stellte die Politik dagegen eigenständig das Thema zur Abstimmung bereit. In letzterem Bundesstaat gibt es noch keine klaren Vorgaben, wie die Legalisierung von Cannabis genau aussehen wird, in allen drei anderen Bundesstaaten wird in den folgenden Monaten daran gearbeitet werden, die Wünsche des Volkes umzusetzen, die dann Besitzmengen von bis zu 28 Gramm und deren Einkauf erlauben. Ebenfalls ist schon in diesen drei Gefilden entschieden, wie viele Gewächse eine Privatperson für den eigenen Bedarf in den eigenen vier Wänden anbauen darf. Während in Arizona sechs Pflanzen fortan legal gedeihen dürfen, ist dieses Recht in Montana auf vier Pflanzen beschränkt. In South Dakota, wo man bislang für den Besitz von Cannabis bis zu einem Jahr ins Gefängnis wandern konnte, dürfen Konsumenten und Freunde der Hanfpflanze künftig drei Gewächse privat bis zur Ernte bringen. Arizona scheint dabei der einzige Bundesstaat, der sich an vorangegangenen Ritualen anderer Bundesstaaten orientiert und Strafverfahren bezüglich Cannabisvergehen nachträglich wieder aus den Akten der Betroffenen entfernen wird.



Ebenso erfreulich wie diese Entwicklungen sind auch die Abstimmungen in Mississippi betreffend Medizinalhanf verlaufen, sodass nun insgesamt 37 Bundesstaaten in den USA eine Versorgung mit dem natürlichen Heilmittel erlauben. Oregon ging während der Wahlen gleich noch einen gehörigen Schritt weiter, da man dort während der Abstimmungen auch darüber entscheiden konnte, wie fortan mit dem Besitz geringer Mengen anderer Drogen für den Eigenbedarf verfahren werden solle. Hier stimmten die Bürger ebenfalls im Sinne der betroffenen Konsumenten und entkriminalisierten alle anderen Rauschsubstanzen, solange gewisse Besitzmengen nicht überschritten werden. 100 Dollar zahlen künftig die Nutzer der verschiedenen Rauschmittel, sollten sie damit erwischt werden. Ein Besuch in Hilfseinrichtungen optional eingeschlossen, welche nebenbei erwähnt von den Steuereinnahmen durch den legalen Cannabisverkauf im fortschrittlichen Bundesstaat finanziert werden. Ähnliches wurde auch noch in Washington erreicht, wo man sich dazu entschied, den Anbau, Besitz, den Konsum und sogar die Abgabe natürlicher Entheogen wie Ayahuaska, Magic Mushrooms und Meskalinkakteen auf eine Vergehensstufe der niedrigsten Priorität einzuordnen und die Polizei damit faktisch aufforderte, künftig Derartiges nicht länger unbedingt strafrechtlich zu verfolgen.



Während die Welt also weiterhin vom ungewissen Ausgang der US-Präsidentschaftswahl gefangen ist, wurden 17,5 Millionen Einwohner der USA vom ungerechten Cannabisverbot befreit. Was für eine sinnvolle Entscheidung in dieser verrückten Zeit!

