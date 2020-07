Cannabis: Polizisten legen verwirrten Rentner rein

70-jähriger Erfurter soll Polizisten zu gemeinsamen Joint eingeladen haben

Foto: Freeimages user dynamix

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Nicht alle Polizisten sind stiernackige Schlägertypen, die den Bürger*innen das Fürchten lehren. Immer mal wieder zeigen sich Polizeibeamte auch von der menschlichen Seite, wenn sie sich als Freunde und Helfer gebärden und den Eindruck erwecken, sie seien in friedlicher Absicht angerückt.

In diesem guten Glauben war am Samstagmorgen ein 70-jähriger Rentner im Norden Erfurts, als er einer Polizeistreife nach energischem Klopfen und Klingeln die Wohnungstür öffnete. Anlass des Staatsbesuches waren lautstarke Streitigkeiten in der Wohnung, die Nachbarn gemeldet hatten. Nachdem der volltrunkene Wohnungsinhaber den offensichtlich freundlich gesinnten Beamten erklärt hatte, dass der Streit beigelegt und er allein in der Wohnung sei, schien zunächst alles in bester Ordnung.

Doch dann geschah das, was immer geschieht, wenn sich Polizisten etwas zu nett und verständig zeigen: Wie von selbst sitzen die Polizeikunden dem Trugschluss auf, dass es unter den Bemützten auch so etwas wie Menschen gibt, mit denen man auf Augenhöhe quatschen kann. Auch der schwer alkoholisierte Rentner ließ sich auf eine Plauderei mit den stocknüchternen Beamten ein, um sich zu guter Letzt um Kopf und Kragen zu reden. Wieso und weshalb plötzlich von Cannabis die Rede war, lässt sich aus der Polizeimeldung nicht entnehmen. Angeblich soll der Senior die Beamten dazu eingeladen haben, „mit ihm einen Joint zu rauchen“. Die Polizisten sagten daraufhin, dass sie kein Cannabis dabei haben, und fragten, ob er nicht etwas hätte.

„Was für tolle Polizisten, richtige Brüder und Schwestern“, wird sich der Rentner gedacht haben, als er der Aufforderung zur Straftat nachkam und in der Wohnung verschwand, um mit knapp zwei Gramm Cannabis zur Tür zurückzukehren. Der offensichtlich nicht nur betrunkene sondern auch verwirrte ältere Herr überreichte den Beamten das Marihuana, in der irrigen Annahme, den Uniformierten etwas Gutes zu tun.

Wie nicht anders zu erwarten, drehten die Polizeibeamten keinen Joint, den sie sich genüsslich mit dem edlen Spender teilten, sondern walteten ihres Amtes. Dem 70-jährigen Schluckspecht wurde der eingeredete Wunsch nach einer Strafanzeige wegen des Cannabis-Verbots erfüllt – und das ganz kumpelhaft und gentlemanlike.

Deutschland kann sich glücklich schätzen, auch solche Polizeibeamte in Lohn und Brot zu halten, die sich mit provozierten Cannabis-Delikten selbst zu beschäftigen wissen.

