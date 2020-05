Corona-Krise – ein Trigger für die Cannabis-Freigabe?

Gedanken von Sadhu van Hemp



Menschen, die in Angst und Schrecken versetzt werden, verfallen nicht selten in Panik und handeln infolgedessen irrational. Wie sich so etwas gestaltet, zeigt die Cannabis-Prohibition: Wie eine Seuche hat sich die Angst vor dem Hanf auf dem Globus ausgebreitet – und das über mehrere Generationen hinweg. Ohne Sinn und Verstand wird festgehalten am War on Drugs, der den Verängstigten Halt und Sicherheit verspricht – auch wenn es noch so widersinnig ist und sich letztlich ins Gegenteil verkehrt.



Angst war in der Menschheitsgeschichte noch nie ein guter Ratgeber. Am 8. Mai vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, Deutschland lag in Schutt und Asche. Ausgelöst wurde dieser Wahnsinn von einer völlig enthemmten Bevölkerung, die sich aus Angst vor einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung von den Nazi-Verbrechern anstiften ließ, einen industriell organisierten Massenmord durchzuführen und die halbe Welt in Brand zu setzen.



Auch dieser Tage frisst Angst Seele und Verstand auf – herbeigeführt durch den SARS-CoV-2-Virus, der die Atemwegserkrankung COVID 19 auslöst. Ein unbekannter Virus, kein Impfstoff dagegen, ratlose Mediziner und Wissenschaftler – schnell war klar: COVID 19 wird wie eine Grippewelle um die Welt gehen und Menschenleben kosten. Dass Maßnahmen eingeleitet werden mussten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, steht außer Frage. Infektionsschutz war auch in den 1980er Jahren oberstes Gebot, als der HIV-Virus eine Pandemie auslöste, die bis heute knapp 40 Millionen Menschen dahingerafft hat.



Obwohl der Mensch gelernt hat, mit wesentlich tödlicheren Seuchen umzugehen und kühlen Kopf zu bewahren, verursacht der SARS-CoV-2-Virus regelrechte Massenpanik. Auch in Deutschland. Als ginge es um Leben und Tod wird Klopapier gehamstert und kurzerhand der Notstand ausgerufen. Von der Dynamik der Corona-Angst angesteckt verfallen die Bundes- und Landesregierungen in blinden Aktionismus, der ein nie dagewesenes Chaos mit ungeahnten Folgen anrichtet.



Das angstgesteuerte irrationale Verhalten aller, ob Politiker oder Bürger, führt zu dem massenpsychologischen Phänomen, dass plötzlich auch außerhalb des etablierten Rechtsprozess politische und soziale Veränderungen eingeleitet werden – und das schneller und radikaler als je zuvor. Um die in Panik geratene Menschenmasse davon abzuhalten, außer Kontrolle zu geraten, gilt es, die „Volksseele“ mit Zugeständnissen und Zuwendungen zu beruhigen.



Wie aus dem Nichts eröffnen sich dank der SARS-CoV-2-Panik völlig neue Perspektiven, von denen einige durchaus zukunftstauglich sind. In Berlin beispielsweise ploppen täglich neue Pop-up-Radwege auf, und auf den Schultoiletten gibt es nach fünfzig Jahren wieder Klopapier und Seife. Die Versäumnisse und Fehlentwicklungen werden überall sichtbar, ob in Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen oder Kindertagesstätten.



Die Krise zwingt die politischen Entscheidungsträger zum schnellen und pragmatischen Handeln, und das Undenkbare wird denkbar. Auf einmal sind ein bedingungsloses Grundeinkommen und die Grundrente für alle zur Sicherung des sozialen Friedens keine Utopie mehr. Gleiches gilt für die Forderung der Cannabis-Freigabe. Jetzt, wo der Staat auf dem Zahnfleisch läuft, wäre es eine enorme Entlastung, das Budget für den War on Drugs ersatzlos zu streichen. Die eingesparten Gelder könnten dorthin umgeleitet werden, wo sie wegen des Corona-Desasters dringend benötigt werden. Zugleich würde eine Legalisierung das Steuersäckl auffüllen und das Finanzministerium hätte zusätzliche Munition für die Bazooka, die in den kommenden Jahren zur Rettung der Wirtschaft regelmäßig abgefeuert werden muss.



Langsam erwacht das Land aus der Corona-Schockstarre. Nun heißt es für die Cannabis-Community, sich bemerkbar zu machen und auf das Politikmanagement Einfluss nehmen. Wer schreit, wird in Corona-Zeiten gehört und bekommt nahezu ungeprüft Recht. Treten wir jenen Politikern auf die Füße, die mit der Freigabe von Cannabis liebäugeln, aber bislang zu ängstlich waren, sich der Front der Drogenkrieger entgegenzustellen. Die Sterne stehen günstig für einen Paradigmenwechsel in der Hanf- und Drogenpolitik, solange der deutsche Michel aus Angst vor dem Coronavirus alles mit sich machen lässt.

