SARS-CoV-2: Schwere Zeiten für Deutschlands Cannabis-Community

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie öffnen Sicherheitsbehörden Tür und Tor

Foto: Susanne Winter

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert an das „solidarische Handeln“ in der Corona-Krise und spricht von „der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“. Bewältigt werden soll diese Herausforderung mithilfe der Sicherheitsbehörden, die ab heute freie Hand haben und die Bürger und Bürgerinnen wie in einem lupenreinen Polizeistaat verdachtsunabhängig kontrollieren und nach Gutdünken maßregeln können. Wer vor die Tür tritt, kann sich also darauf einstellen, alle Nase lang von der Polizei zur Brust genommen zu werden. Das Verlassen der „Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft“ ist nur noch aus triftigen Gründen gestattet. Weiter heißt es in dem gestern gefassten Beschluss: „Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich.“

Die Aufgabe der Polizei wird es also sein, Passanten, Radler, Autofahrer und Reisende nach dem Grund des Verlassens der Wohnung zu fragen. Wie immer sind die Menschen im Vorteil, die nichts zu verbergen haben und sich obrigkeitshörig an die neuen Regeln halten. Doch das trifft nicht auf alle zu – vorneweg diejenigen, die „Versorgungsgänge“ in Sachen Cannabis zu erledigen haben. Für Dealer und Konsumenten wird jeder Weg zum Hindernislauf durch einen Parcours von verdachtsunabhängigen Polizeikontrollen. Das Risiko, von der Polizei herausgefischt zu werden und sich ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Cannabis-Verbot einzuhandeln, hat sich seit heute um ein Vielfaches erhöht.

Es brechen harte Zeiten an, deren Auswirkungen der deutschen Cannabis-Community schwer zu schaffen machen werden. Verschärfte Grenzkontrollen werden den Cannabis-Import aus nah und fern erheblich beeinträchtigen und zur Verknappung der Rauchware führen. Überdies werden Hamsterkäufe den Markt leerfegen; der Preis wird steigen und die Qualität sinken. Anders als bei anderen legalen Genussmitteln, die nach wie vor uneingeschränkt erhältlich sind, wird die Grundversorgung der Bevölkerung mit Haschisch und Marihuana in Deutschland nicht gewährleistet sein, wenn die Beschneidung der Bürgerrechte zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie über Monate aufrechterhalten wird. Überdies besteht die Gefahr, dass es zu weiteren Verschärfungen kommt, die langfristig zum Status quo werden und Deutschland in einen Polizeistaat verwandeln, der seine Bürger und Bürgerinnen mit modernster Technik überwacht und drangsaliert. Das derzeitige Versammlungsverbot gibt bereits einen Vorgeschmack auf das, was die Bevölkerung erwartet, wenn niemand mehr für seine Rechte demonstrieren darf. Der alljährliche Global Marihuana March (GMM) und die Hanfparade werden voraussichtlich aufgrund des Versammlungsverbots nicht stattfinden.

Um die Durststrecke durchzustehen, bietet sich für die Hänflinge an, vermehrt auf den illegalen Eigenanbau von Cannabis zu setzen. Doch auch dieser Ausweg aus der Krise birgt erhebliche Gefahren. Polizeiwillkür und Denunziantentum haben in einem Staat, der seiner Bevölkerung das Maul verbietet und die Freiheit stiehlt, Hochkonjunktur. Insbesondere die weit Rechtsaußen stehenden Mitbürger werden die Gelegenheit nutzen, um ihre kruden Vorstellungen von einem starken Staat ohne linksgrün versiffte Gutmenschen umzusetzen. Die Corona-Krise spielt jenen Demokratiefeinden bestens in die Karten, die den gläsernen Bürger herbeisehnen und die Freiheit abschaffen wollen. Die von Nazis unterwanderte AfD fordert bereits, den augenblicklichen Zustand beizubehalten, um das Vaterland vor „illegalen Einwanderern“ zu schützen.

Letzte Hoffnung, dass es soweit nicht kommt, ist, dass das Krisenmanagement von Merkel & Co. über den derzeitigen blinden Aktionismus hinauskommt und für die Zeit nach dem 5. April eine Strategie zur Eindämmung der Pandemie entwickelt, die die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen bewahrt, anstatt zu zerstören.

Die „größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“ ist nur zu meistern, wenn jetzt alle „solidarisch“ in Hände spucken und nicht im Hausarrest Däumchen drehen. Die Starken müssen den Schwachen helfen und dafür sorgen, dass die Kapazitäten der Intensivstationen unverzüglich hochgefahren werden. Italien hat gezeigt, dass die Dunkelziffer der Infizierten viel zu hoch ist, um das SARS-CoV-2-Virus in Schach zu halten und die drohende Überlastung des Gesundheitssystems abzuwenden. Zwar wird die Kurve der Neuinfektionen durch die jetzt beschlossene Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bürger abflachen, doch Virologen und Epidemiologen sind wenig zuversichtlich, dass die Bevölkerung mit diesen Maßnahmen langfristig vor einer Infektion geschützt wird.

Deutschlands bekanntester Virologe Christian Drosten von der Berliner Charitè erwartet, dass die Zahl der Infizierten wachsen wird. „Wenn wir davon ausgehen, dass sich während der jetzigen Infektionswelle bis zum Herbst vielleicht zehn oder 15 Millionen Menschen in Deutschland anstecken, dann haben wir auch bald sehr viele Leute mit Antikörpern“. Laut Drosten wird es in einigen Monaten Pflegekräfte und Ärzte geben, die ohne Maske mit Coronavirus-Infizierten arbeiten könnten. „Auch in anderen Berufsgruppen wird es Leute geben, die sagen: Ich bin da durch.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken