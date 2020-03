Cannabis-Verbot schönt Kriminalstatistiken

Berlins Innensenator freut sich über Zunahme der Cannabis- und Drogendelikte – Bayern bleibt Deutschlands gefährlichstes Pflaster für Kiffer

Free image

Von Sadhu van Hemp

Ohne Cannabis-Straftaten wären die Kriminalstatistiken der Bundesländer nur halb so schön. Von Passau bis Flensburg ist auf die Kriminellen der Hanf-Community Verlass, denn diese Schurken und Halunken sind es, die die Zahl aller registrierten Straftaten stabil halten und die Aufklärungsquote aufhübschen. Während immer weniger gestohlen und betrogen wird, nehmen die von der Polizei zur Anzeige gebrachten Cannabis- und Drogendelikte kontinuierlich zu. Somit steigen die Chancen – ob in Bayern oder Berlin – jederzeit Opfer des War on Drugs zu werden.

In der Bundeshauptstadt weist die Statistik für das Jahr 2019 insgesamt 513.426 Straftaten aus, was einem Anstieg von 0,3 Prozent entspricht. Dabei ist zu beachten, dass Berlins Bevölkerung wächst; de facto ist die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner gesunken und lag mit 14.086 niedriger als in den vergangenen sieben Jahren. Ein Großteil der Straftaten waren Diebstähle, Einbrüche sowie Betrugs- und Fälschungsdelikte.

Gestiegen ist hingegen die Zahl der Cannabis- und Drogendelikte. Insgesamt registrierte die Berliner Polizei 18.950 Fälle, was einen Anstieg um 9,8 Prozent ergibt. Laut Berlin.de findet Innensenator Geisel (SPD) den Trend erfreulich, weil es zeige, dass die Polizei stärker kontrolliere und Drogenhändler fasse. Der Verkauf und Ankauf von Cannabis machen dabei mehr als die Hälfte der BtmG-Delikte aus. Keine Auskunft gibt die Statistik darüber, wie viel der zur Anzeige gebrachten Vergehen gegen das Hanfverbot auf das Konto von Konsumenten ging.

Die Aufklärungsquote der Berliner Polizei ist mit 44,7 % im Vergleich zu Bayern (65,0 %) erbärmlich. Ohne das Hanfverbot sähe es noch düsterer aus, da festgestellte Verstöße mit einer nahezu hundertprozentigen Aufklärungsquote in die Statistik einfließen – Stichwort Kontrolldelikt.

Interessant wäre auch die Information, wie viel Drogenbeschaffungskriminalität in der Kriminalstatistik steckt. Die verfehlte Drogenpolitik zwingt insbesondere Schwerstabhängige nicht nur dazu, täglich gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verstoßen, sondern auch gegen alle anderen Gesetze. Allein ein Junkie kann die Kriminalstatistik täglich mehrmals mit Diebstahl-, Betrugs- und Einbruchsdelikten aufpeppen.

So erfreulich die Berliner Kriminalstatistik in Bezug auf die ertappten Cannabis- und Drogenstraftäter für den Innensenator auch ist, am Ende ist das Zahlenwerk nur Augenwischerei.

Wie man die Kriminalstatistik und die Aufklärungsquote richtig verschönert, zeigt die oberfränkische Polizei: Die Zahl der Rauschgiftdelikte hat sich in dem Landstrich seit 2010 fast verdoppelt; 2019 konnten die Freunde und Helfer 5073 Cannabis- und Drogendelikte statistisch verbuchen und somit Berlin um Längen übertrumpfen. Mit einer Aufklärungsquote von 72,2 % dürfte Oberfranken eine No-Go-Area für Menschen sein, die gerne krumme Dinger drehen oder einfach nur einen Haschkrümel in der Tasche tragen.

