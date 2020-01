„Hanfbar“-Prozess: Mehrjährige Haftstrafen wegen Cannabis-Handels gefordert

Staatsanwaltschaft will Betreiber der Braunschweiger Hanfbar wegen des Verkaufs von Hanftee hinter Gittern sehen

Bild: Sadhu van Hemp

Die Staatsanwaltschaft kennt kein Pardon und will die beiden Eigner der Hanfbar kriminalisieren und in den Ruin treiben. Letzte Woche wurden vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Braunschweig die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten Marcel Kaine (28) und seinen Geschäftspartner Bardia Hatefi (36) mehrjährige Freiheitsstrafen, weil sie rauschfreien Hanfblütentee verkauft haben, was einem gewerbsmäßig Handel mit illegalen Betäubungsmitteln gleichkommt. Laut „Braunschweiger Zeitung“ soll Kaine drei Jahre im Zuchthaus schmoren, Hatefi zwei Jahre und sechs Monate. Damit wären beide Haftstrafen zu hoch, um zur Bewährung ausgesetzt zu werden.

Die Staatsanwaltschaft blieb bei der Auffassung, dass der Verkauf von Hanfblütentees aus Nutzhanf, auch wenn der Anteil des verbotenen Wirkstoffs THC vergleichsweise gering ist, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz darstellt, da ein Missbrauch zu Rauschzwecken nicht ausgeschlossen werden könne. Zwei Gutachter hatten im Zeugenstand ausgesagt, dass schon geringe Mengen THC einen Rausch auslösen können, sofern die Cannabis-Blüten in größeren Mengen geraucht oder zu Lebensmitteln verarbeitet werden.

Das geforderte hohe Strafmaß begründete die Staatsanwältin auch damit, dass Kaine und Hatefi eine „eklatante Uneinsichtigkeit über die Rechtswidrigkeit ihrer Taten“ gezeigt und sich auch nach den Razzien als „vollkommen unbelehrbar“ erwiesen hätten. Überdies seien die Kunden „getäuscht“ und nicht darüber aufgeklärt worden, dass der Kauf von Hanfblütentee illegal ist.

Ebenso ließ die Staatsanwältin nicht gelten, dass die Eigner der Hanfbar nicht wussten, dass sie mit Rauschgift handeln. Sie verwies auf das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), dass jederzeit darüber Auskunft gegeben hätte, dass der Handel mit Hanfblütentees gegen das Betäubungsmittelgesetz verstößt.

Die Anwälte der Angeklagten sind anderer Auffassung und plädierten auf Freispruch. Kaines Anwalt führte ins Feld, dass Hanfblütentees noch immer in Drogerien, Teeläden und Reformhäusern erhältlich seien. „Warum wird gegen die Großen der Branche nicht ermittelt und mit gleicher Logik vorgegangen? Wie passt das zusammen?“, fragte der Anwalt.

Zudem sei die Rechtslage alles andere als eindeutig. Im Prozess habe sich gezeigt, dass selbst die Polizei nicht exakt weiß, ob der Verkauf von Hanftees legal ist oder nicht. „Wenn die Profis es nicht wissen – wie soll mein Mandant da wissen, was richtig ist?“ sagte Kaines Anwalt und verwies auf die Gewerbeerlaubnis für den Verkauf von Cannabis-Produkten, die sein Mandant besitzt, so dass er sich auf der sicheren Seite wähnte.

Das letzte Wort hatten die Angeklagten. Marcel Kaine hob die gesundheitsfördernde Wirkung der Cannabis-Pflanze hervor und schilderte, wie es 2017 zur Gründung der Hanfbar kam. Bardia Hatefi schloss mit den Worten ab: „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das, was wir taten, rechtens ist.“

Der Prozess wird am 28. Januar fortgesetzt – in Erwartung des Urteils.

