Kascha – November 2019

Kascha ist wie immer per e-Mail zu erreichen. Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht…



Gabi (32, aus Berlin) fragt:



„Hi Kascha,



ich backe seit bestimmt 15 Jahren jedes Jahr in der Adventszeit Graskekse und schenke sie meinen Freunden und einigen Leuten aus meiner Familie. Nun kiffen aber über die Jahre manche Leute nicht mehr und gerade unter den Rentnern in meiner Familie würde bestimmt auch der eine oder andere vom CBD profitieren … kurz gesagt: Kann ich auch Kekse mit CBD-Weed backen? Dann würde ich davon auch mal ein paar Bleche machen. Ich will aber lieber CBD-Gras als irgendwelche Konzentrate verwenden, wegen des Geschmacks. Geht das bzw. macht das Sinn?“



Kascha antwortet:



„Hi Gabi,



klar, das ist theoretisch gar kein Problem. Im Grunde würde man dann die CBD-Blüten genauso behandeln wie die THC-haltigen Blüten und sie erst einmal in dem Fett erwärmen, das man später zum Backen verwendet. Wie auch bei THC-Blüten ist es wichtig, auf die Temperatur zu achten: Ideal sind Backtemperaturen von ca. 150 bis 160°C, auf keinen Fall sollten 180°C überschritten werden, da der Wirkstoff sich bei solchen Temperaturen schnell verflüchtigt. Das passt aber hervorragend zu den meisten Keksrezepten, die ich kenne. Die Dosierung dürfte wegen des recht hohen CBD-Gehaltes in den Blüten von teilweise bis zu 20 % wahrscheinlich ähnlich wie bei „normalem“ Gras funktionieren. Wobei es wahrscheinlich anders aussieht, wenn jemand versehentlich 4 g THC-Gras mit 15 % Wirkstoff gegessen hat, als wenn jemand 4 g CBD-Weed mit 15 % Wirkstoff gegessen hat. Wie bei THC setzt auch die CBD-Wirkung bei oralem Konsum, je nachdem, wie leer der Magen vorher war, etwa nach einer bis zwei Stunden ein, hält aber etwas weniger lange an.“







Mo (23, aus Dortmund) fragt:



„Hallo Kascha,



ich baue seit zwei Jahren selbst im Sommer an und kriege eigentlich auch ein ziemlich gutes Resultat hin. Jedenfalls muss ich mir fast den ganzen Winter lang kein Gras kaufen. Eine Sache wundert mich aber: Mein Gras riecht immer anders als das, was ich kaufe und das meist aus Holland kommt. Also nicht so wie eine andere Sorte, sondern mehr so wie typisches „Homegrow“. An der Pflanze riecht noch alles normal, aber sobald ich das getrocknet habe, riecht es mehr und mehr „pflanzlich“. Wie kommt das?“



Kascha antwortet:



„Hallo Mo,



das ist im Grunde ganz normal. Denn den typischen Geruch bekommt das Gras beim Trocknungsprozess – und professionelle Produzenten haben da einfach bessere technische Möglichkeiten. Das Geheimnis ist eine Mischung aus idealer Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung, wobei sich Phasen ohne Belüftung mit belüfteten Phasen abwechseln. So trocknet das Gras langsamer und kann durch einen Fermentationsvorgang seine typischen Aromen entfalten, während „grünliche“ Aromen nach und nach verschwinden. Heimproduzenten machen das meist so, dass sie das Weed erst äußerlich antrocknen lassen und dann in Plastikdosen verpacken, die ein Mal am Tag gelüftet werden. Wenn man aber über ein Trocknungszelt oder einen Trockenraum verfügt, in dem man automatisiert die besten Bedingungen herstellen und halten kann, dann funktioniert das alles natürlich besser. Das alles ist aber vor allem eine Geschmackssache: Auch, wenn der Fermentationsprozess nicht zu 100 % optimal kontrolliert wird, bleibt der THC-Gehalt dabei im Grunde der gleiche (außer, wenn man das Weed z.B. in der Sonne oder im Ofen trocknet). Es wird nur etwas „grüner“ und kratziger schmecken. Je nachdem, ob sich das für Deine Erntemenge lohnt, kannst Du Dich ja mal nach einem Trockenzelt umsehen – das hat neben den Möglichkeiten, das Klima genau zu regulieren, oft auch eine gefilterte Abluftanlage gegen den starken Geruch, der dabei entsteht. Im Grunde ist ein Trockenzelt auch nur ein kleines Growzelt ohne Beleuchtung.“







Tim (25, aus Hamburg) fragt:



„Hi Kascha,



ich mach mit meinen Freunden gerne mal Cocktailabend, nicht in einer Bar, sondern wir mixen dann selbst bei mir zu Hause. Und wir haben alle überlegt, es wäre mal witzig, einen Cocktail mit Gras drin dabei zu haben. Natürlich auch mit THC und allem. Wir wollen aber keine Graskrümel im Gras und so, aber an Grasöl komme ich auch nicht so oft. Wie macht man das denn am besten?“



Kascha antwortet:



„Hi Tim,



grundsätzlich ist bei solchen Geschichten natürlich immer Vorsicht geboten: Die Wirkung von Alkohol und Cannabis kann sich gegenseitig verstärken und man ist am Ende wahrscheinlich etwas anders drauf, als wenn man nur normale Cocktails getrunken hat. Tastet Euch also vorsichtig an die Dosis ran und haut nicht gleich alles ins Glas … Eine konkrete Anleitung kann ich Dir an dieser Stelle auch nicht geben, da ich nicht zum Konsum illegaler Substanzen anleiten möchte. Allgemein verwenden die meisten Konsumenten für Weed-Cocktails aber entweder selbst hergestellten Cannabisschnaps oder Cannabistinkturen. Bei fast allen Rezepten benötigt man zunächst hochprozentigen Schnaps und zerkleinertes Gras, das zuvor im Ofen bei ca. 100°C decarboxyliert, also aktiviert, wurde. Dann wird das alles gemischt und an dieser Stelle unterscheiden sich die meisten Rezepte. Es gibt zwei Varianten: Entweder wird das Gemisch dann unerhitzt oder gar gekühlt ein paar Tage stehen gelassen und einmal täglich gut geschüttelt. Nach etwa vier oder fünf Tagen wird es dann durch einen Kaffeefilter oder etwas Ähnliches abgeseiht. Oder es wird nach dem Mischen für etwa eine Stunde auf knapp unter 100°C erhitzt – das macht das vorherige Decarboxylieren unnötig und geht natürlich sehr viel schneller, als es lange stehen zu lassen. Aber diese Variante macht das Gemisch auch stärker und dickflüssiger, da natürlich einiges verdunstet. Auch dieses Gemisch wird abschließend gefiltert. Gekühlt und luftdicht in einer Flasche oder einer Pipettenflasche gelagert, kann man die Tinktur dann in der Regel einige Monate lang ohne nennenswerten Wirkstoffverlust verwenden. Aber was für einen hochprozentigen Schnaps verwendet man am besten? Ideal sind Ansatzspirituosen wie Primasprit, die zum Teil über 90 % Alkoholgehalt haben. Einige Rumsorten bewegen sich im ebenfalls recht hohen Bereich zwischen 60 und 80 %. Zur Not tut es auch 40%iger Wodka – je höher der Alkoholgehalt ist, desto mehr THC kann aber darin in kürzerer Zeit gelöst werden.“

