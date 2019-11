Niederländische Christen-Union will Cannabis-Verkauf an Touristen verbieten

Coffeeshop-Besucher sollen künftig landesweit nur noch mit Einwohnernachweis Zutritt erhalten

Die Regierungspartei ChristenUnie (CU) will alle Coffeeshops von Noord- bis Zuid-Holland zwingen, ein Cannabis-Verkaufsverbot für Touristen einzuführen. Justizminister Ferdinand Grapperhaus (CDA) sei angehalten, allen niederländischen Kommunen entsprechende Anweisungen zur Durchsetzung des I-Kriteriums zu erteilen. Diese Regelung sieht vor, dass in Coffeeshops nur Personen bedient werden dürfen, die ihren Hauptwohnsitz in den Niederlanden haben oder holländischen Geblüts sind. Die orthodox-calvinistische CU zielt mit dieser Forderung auf jene Gemeinden ab, die das I-Kriterium ignorieren und Menschen aus aller Welt das gleiche Recht gewähren wie den Eingeborenen.

„Im Moment sind die Niederlande als ein Land bekannt, in dem man sich austoben und Drogen konsumieren kann“, sagt die CU-Abgeordnete Stieneke van der Graaf. „Das ist schrecklich und beschämend, und ich möchte alles tun, was ich kann, um das Image als Drogenland loszuwerden. (…) Touristen von Coffeeshops fernzuhalten, ist ein guter Anfang, um dieses Ärgernis zu bekämpfen.“

Die CU steht im Kampf gegen die Cannabis-Duldung nicht auf verlorenen Posten. Auch die Christdemokraten (CDA) sehnen sich nach Zuständen wie in Deutschland und den anderen benachbarten Prohibitionsstaaten, wo der Cannabis-Kleinstverkauf generell dem Schwarzmarkt vorbehalten bleibt. Ähnlich rückwärtsgewandt ist die Ausrichtung der Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) von Ministerpräsident Mark Rutte. Zwar halten sich die Abgeordneten aus der Diskussion heraus, doch mehrheitlich steht man der Cannabis-Verbots-Agenda der christlichen Koalitionspartner offen gegenüber. Würden alle in der Tweeden Kamer vertretenen Rechtsparteien an einem Strang ziehen, könnte die Regierung tatsächlich eine Offensive zur landesweiten Durchsetzung des I-Kriteriums starten. Der Verstoß der niederländischen „CSU“ lässt nichts Gutes ahnen, denn steter Tropfen höhlt den Stein.

