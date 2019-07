Gedenkmarsch für den erschossenen André Borchardt vereinte rund 70 Personen

Nachdem die Münchner Ortsgruppe des Deutschen Hanfverbandes vor zehn Tagen zu der Teilnahme an einem Gedenkmarsch für den erschossenen André Borchardt aufgerufen hatte, haben sich am letzten Samstag jetzt ungefähr 70 Menschen versammelt, um an die maßlose Gewalttat zu erinnern, die der Genannte zum Opfer fiel. Ein Polizist hatte den mutmaßlichen Cannabisdealer am 25.07.2014 mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe in den Hinterkopf getroffen und damit das Lebenslicht des Verdächtigen kompromisslos ausgelöscht, wofür der verantwortliche Beamte in einem Ermittlungsverfahren vor Gericht nicht einmal schuldig gesprochen wurde. Der Hanfverband München organisierte zusammen mit der Mutter des Getöteten eine Demonstration, die in Burghausen abgehalten wurde. Die Demo gegen Polizeigewalt in Burghausen verlief friedlich. Eine Pressemitteilung des DHV München gibt Auskunft über den Ablauf und das Ereignis im Allgemeinen:





Pressemitteilung des Deutschen Hanfverbands München vom 29.07.2019:



München/Burghausen, 29.07.2019: Anlässlich des fünfjährigen Jahrestags der Erschiessung von André B. in Burghausen durch den Polizisten Michael K. erinnerten rund 70 Personen im Rahmen eines Gedenkmarschs an dieses Unrecht und demonstrierten gegen Polizeigewalt. Der Demonstrationszug führte vom Bürgerhaus zur Polizeiinspektion Burghausen und von dort weiter zum Tatort in der Herderstr. 2.



Vorausgegangen war der Demo eine rege Diskussion in den sozialen Netzwerken, die Veröffentlichung einer Studie zum Thema Polizeigewalt durch die Ruhr-Universität Bochum sowie ein Stellungnahme von LEAP Deutschland (Law Enforcement Against Prohibition, Gesetzeshüter gegen die Prohibition). Die Organisation erklärte im Vorfeld, dass die Erschiessung im vorliegenden Fall Unrecht und der Getötete zum Zeitpunkt der Erschiessung kein Dealer mehr war.



An der Demonstration nahmen neben Familie und Freunden des Getöteten und den Veranstaltern vom Hanfverband u. A. Vertreter von Grünen, Linken und den Jusos teil. Dennis Uzon von den Linken machte deutlich: „Es ist ein Skandal, dass der Polizist bis heute unbestraft ist und seine Dienstwaffe weiter tragen darf. Der Staat hat keine Lehren aus dem Fall gezogen, im Gegenteil, es kam zu weiteren Verschärfungen des Polizeiaufgabengesetzes.“



Andrea Braun von den Grünen machte zudem deutlich, dass sich die Demonstration nicht gegen die Burghausener Polizei richte, mit der sie stets gute Erfahrungen gemacht habe: „Das Problem ist, dass ein Beamter der Kripo Rosenheim völlig unverantwortlich mit seiner Waffe hantiert hat und das dieses Verbrechen niemals gesühnt wurde.“ Als Mutter möchte Sie nicht, dass ihr das Gleiche passiert. Der Todesschütze müsse endlich angeklagt und entwaffnet werden. Am Tatort angekommen betonte seine Cousine Helena K., dass André ein hilfsbereiter Mensch war, der ein neues Leben anfangen und eine Familie gründen wollte. Die Mutter des Getöteten, Frau Lilia Borchardt, bedankte sich herzlich bei den Demonstrierenden für die Teilnahme.



Nach der Veranstaltung berichteten Anwohnerinnen und Anwohner vom damaligen tragischen Ereignis. Es ist bis heute unvergessen. Unvergessen ist auch, dass einige Polizisten danach teils lautstark lachten. Eine Anwohnerin berichtete, sie habe seit den Schüssen Tinnitus. Generell sind viele Fragen der Anwohner und Angehörigen bis heute unbeantwortet.



Die anliegenden Fotos stammen von Roman Meyer und dürfen zur Berichterstattung zu diesem Ereignis kostenfrei verwendet werden.



Link zur Stellungnahme von LEAP Deutschland: https://leap-deutschland.de/stellungnahme-zum-5-todestag-von-andre-borchardt/



Mit freundlichen Grüßen

Micha Greif M. Sc., Sprecher DHV München, 0178 279 79 00

Sascha Waterkotte, Pressereferent DHV Berlin, 030 447 166 53

ortsgruppe-muenchen@hanfverband.de

https://www.facebook.com/dhvmuenchen/

http://hanfverband-muenchen.de/

