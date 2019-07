Gedenkmarsch für den erschossenen André Borchardt am 27.07.2019

Foto: Lilia Borchardt



Der Krieg gegen Drogen ist ein Krieg gegen Menschen. Selten konnte man in Deutschland die Wahrheit hinter diesen Worten so klar wahrnehmen wie am 25. Juli 2014, als ein Polizeibeamter einen mutmaßlichen Cannabisdealer an dessen Flucht hinderte, in dem er ihm mit seiner Dienstwaffe in den Hinterkopf schoss. Als wäre diese Tatsache nicht schon schrecklich genug, gelang es der Staatsanwaltschaft Traunstein in einem anschließend durchgeführten Ermittlungsverfahren klar zu stellen, dass der den Abzug drückende Beamte in diesem Ausnahmefall nach gedeckten Vorschriften gehandelt habe und deshalb nicht zur Rechenschaft für den Tod des Geflüchteten gezogen gehöre. Dieser Beamte war sich zuvor auch nicht zu fein, öffentliche Kommentare über seine Handlungen im Internet zu verfolgen und einen Leser aufgrund dessen Aussagen wegen Beleidigung anzuklagen. Jetzt jährt sich die schreckliche Geschichte über den erschossenen André Borchardt zum fünften Male, weshalb ein Gedenkmarsch für den Toten in seiner Gemeinde Burghausen stattfinden wird. Der Deutsche Hanfverband München ruft daher alle Befürworter einer Veränderung der deutschen Drogenpolitik sowie viele andere Teilnahmeinteressierte auf, sich der traurigen Erinnerung an maßlose Polizeigewalt gegen einen mutmaßlichen Cannabisdealer anzuschließen.



Eine offizielle Pressemitteilung erklärt den Zweck, die Vorbereitungen und die Details des Gedenkmarsches für André Borchardt:





Pressemitteilung des Deutschen Hanfverbands München vom 19.07.2019:

München/Burghausen, 19.07.2019: Die ungestrafte polizeiliche Erschießung des damals 33-jährigen, unbewaffneten mutmaßlichen Cannabisdealers André Borchardt jährt sich heuer zum fünften Mal. Der Schuss wurde in der Nähe spielender Kinder abgefeuert, ging nur knapp am eigenen Kollegen vorbei und traf den flüchtenden André Borchardt aus 6-10 Metern Entfernung von hinten in den Kopf.



Nachdem die Staatsanwaltschaft Traunstein – trotz einer Petition mit über 37.000 Unterschriften – ihre Arbeit ohne Klageerhebung einstellte, ruft der Deutsche Hanfverband München zur Erinnerung an das tragische Ereignis dazu auf, gemeinsam mit der Familie und Politikern am Samstag, den 27.07.2019, an einem Gedenkmarsch in Burghausen teilzunehmen.



Hiermit soll an das Unrecht erinnert und ein Zeichen gegen Polizeigewalt gesetzt werden. Der DHV bittet hierzu die Stadt Burghausen um die Genehmigung eines kleinen, spendenfinanzierten Gedenksteins und fordert vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd die Entwaffnung unfähiger Schützen im Polizeidienst. Zugleich ist der Gedenkmarsch eine Demonstration zur Unterstützung der Mehrheit der verantwortungsvollen Polizeibediensteten. Vertreter der Polizei wurden zur Teilnahme eingeladen.



Die Mutter des Opfers, Frau Lilia Borchardt, macht deutlich: „Mein Sohn ist tot. Doch es gab kein Gerichtsverfahren gegen den Todesschützen und noch nicht einmal eine Entschuldigung. Ich möchte endlich erfahren, warum mein Sohn erschossen wurde!“ Der Sprecher des DHV München, Micha Greif, ergänzt: “Wer unfähige Schützen nicht entwaffnet, riskiert weitere unnötige Todesopfer.”



Die anliegenden Fotos stammen von Frau Lilia Borchardt und dürfen zur Berichterstattung zu diesem Ereignis kostenfrei verwendet werden.



Teilnahmeinteressierte aus München können am Demonstrationstag mit preisgünstigen Gruppentickets der Bahn anreisen. Treffpunkt hierzu ist um 11:50 Uhr am Gleis 8 des Münchener Hauptbahnhofs.



Link zur Onlinepetition: https://www.change.org/p/staatsanwaltschaft-traunstein-erheben-sie-anklage-gegen-michael-k-wegen-k%C3%B6rperverletzung-mit-todesfolge



Link zur Demo auf Facebook: https://www.facebook.com/events/1571193679684477/



Mit freundlichen Grüßen

Micha Greif M. Sc., Sprecher DHV München, 0178 279 79 00

Lilia Borchardt, Mutter des Getöten, 08572 969412

Sascha Waterkotte, Pressereferent DHV Berlin, 030 447 166 53

ortsgruppe-muenchen@hanfverband.de

https://www.facebook.com/dhvmuenchen/

www.hanfverband.de

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken