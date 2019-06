Französische Ökonomen empfehlen Cannabis-Freigabe

„Conseil d’analyse économique“ erklärt Cannabis-Prohibition für gescheitert und fordert staatliche kontrollierte Abgabe

Sadhu van Hemp

Die Nachricht, die letzten Donnerstag durch die Presselandschaft ging, hat es in sich. Der französische Sachverständigenrat für Wirtschaft hatte Anfang Juni einen Bericht in Umlauf gebracht, in dem es um die Frage ging, wie der Staat die Kontrolle über den nationalen Cannabismarkt erlangt. Empfänger der brisanten Post waren der Präsident der Republik Emmanuel Macron und Premierminister Édouard Philippe. Auch das Innen-, Wirtschafts- und Gesundheitsministerium erhielten eine Abschrift des Berichtes, der auch auf der Website des „Conseil d’analyse économique“ veröffentlicht wurde. Die Kernaussage der Analyse gibt eine klare Richtung vor:

„Trotz der repressivsten Drogenpolitik in der Europäischen Union zählen die Franzosen, insbesondere die Minderjährigen, zu den Spitzenreitern im Cannabiskonsum. Das von Frankreich in den letzten 50 Jahren praktizierte Verbotssystem ist gescheitert: Es ist nicht nur nicht in der Lage, die am stärksten gefährdeten Menschen, insbesondere junge Menschen, zu schützen, sondern es belastet auch die öffentlichen Ausgaben und kommt kriminellen Organisationen zugute. (…) Die Wirtschaftsanalyse, kombiniert mit der Untersuchung der Erfahrungen aus dem Ausland, zeigt, dass die Cannabis-Legalisierung unter strenger Aufsicht die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die Einschränkung des Zugangs für Minderjährige und die Entwicklung eines Wirtschaftssektors ermöglicht, der Arbeitsplätze und Steuereinnahmen schafft.“

Die Quintessenz des Berichts des Sachverständigenrats ist, dass das Cannabis-Verbot nicht funktioniert und eine Reform nach kanadischem Vorbild dringend angeraten ist – auch hinsichtlich der Legalisierung von Medizinalhanf. Empfohlen wird „die Einrichtung eines Cannabisproduktions- und Vertriebsmonopols unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Regulierungsbehörde“.

Zugleich liefern die Ökonomen Zahlen, um die materiellen Vorteile einer Cannabis-Freigabe aufzuzeigen. Nach ihren Berechnungen könnte der staatlich kontrollierte Verkauf bei einem jährlichen Konsum von 500 bis 700 Tonnen Cannabis bis zu 2,8 Milliarden Euro in die Staatskasse der sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt spülen und bis zu 57.000 Arbeitsplätze schaffen.

Doch nicht nur der Sachverständigenrat zeigt Flagge, auch in der breiten Öffentlichkeit gewinnt das Thema immer mehr an Relevanz. Letzten Donnerstag startete das Nachrichtenmagazin „L’Obs“ eine Offensive und publizierte einen Appell von rund 70 Persönlichkeiten aus dem intellektuellen Milieu, die eine Cannabis-Legalisierung für längst überfällig halten. Auch in der Nationalversammlung der Grande Nation mehren sich Stimmen, die einen Paradigmenwechsel in der restriktiven französischen Drogenpolitik wünschen. Parlamentspräsident Richard Ferrand, Parteifreund von Emmanuel Macron, sagte, dass die Tür für die Debatte über dieses Thema nicht verschlossen sei.

Trotz der positiven Signale aus der Nationalversammlung gilt jedoch zu bedenken, dass sich die Zahl der Abgeordneten, die eine Freigabe unterstützen, in Grenzen hält. Noch richtet sich die parlamentarische Mehrheit nach der „Volksmeinung“ – und die ist nach jüngster Umfrage mit 54 Prozent gegen eine Legalisierung zu Genusszwecken. Eine breite Unterstützung gibt es nur für die Freigabe von Cannabis als Therapeutikum.

Ach übrigens: In Deutschland gibt es auch einen „Sachverständigenrat“, der auf Kosten der Steuerzahler die gesamtwirtschaftliche Entwicklung begutachtet und die Regierung exklusiv berät. Noch haben die fünf akkurat gescheitelten und von der GroKo eingesetzten Wirtschaftsweisen keinen Sachverstand in Sachen Cannabis bewiesen – aber was nicht ist, kann ja noch werden. Grün ist die Hoffnung.

