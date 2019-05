Doppelmord wegen Cannabis?

Polizei entdeckt in der südbrandenburgischen Stadt Forst zwei Männerleichen und eine „professionell betriebene Cannabis-Plantage“

Bild: christgr/freeimages

Die Informationslage über das Kapitalverbrechen in einem Wohnhaus in Forst (Spree-Neiße) ist noch immer dünn. Die Staatsanwaltschaft Cottbus will „aus ermittlungstaktischen Gründen und zum Schutz der Angegriffenen“ keine detaillierte Auskunft darüber geben, was es mit der Schießerei und der regelrechten Hinrichtung von zwei Männern auf sich hat.

Laut Medienberichten sollen die Killer am Montag vor einer Woche um 5 Uhr 00 in ein von Montenegrinern angemietetes Haus gestürmt sein und sogleich das Feuer auf die vier anwesenden Männer eröffnet haben. Nach B.Z.-Informationen soll dabei ein Opfer gezielt mit einem Kopfschuss getötet worden sein. Nach dem Schusswechsel habe sich ein Mann serbischer Herkunft schwer verletzt zum Nachbarhaus geschleppt und Alarm geschlagen. Der 38-jährige Serbe wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er unter Bewachung steht. Laut B.Z. habe das Bundeskriminalamt (BKA) schon seit längerer Zeit nach dem Mann gefahndet. Ein interner Vermerk in der Polizeiakte charakterisiert ihn als bewaffneten Gewalttäter und „Mitglied einer OK-Gruppe“.

Eine Woche nach der Schießerei mit zwei Toten kommt nun mehr und mehr Licht in das Dunkel. Die Staatsanwaltschaft Cottbus bestätigte am Montag, dass es Verbindungen zur organisierten Drogenkriminalität gibt. Demnach wurde in dem leerstehenden Haus im großen Stil Cannabis angebaut, gelagert und für den Verkauf vorbereitet. Zur Tatzeit am 13. Mai „war eine Ernte mit mehr als 20 Kilogramm Cannabis in der Bearbeitung“, heißt es in der offiziellen Verlautbarung der Staatsanwaltschaft. Der Wert des beschlagnahmten Marihuanas wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Nach der Obduktion sei nun auch die Identität der Opfer geklärt. Über das Alter und die Herkunft der beiden will die Staatsanwaltschaft allerdings keine Angaben machen, obwohl die Medien in Montenegro seit Tagen unter Berufung auf die örtliche Polizei über die Opfer berichten und sogar deren Namen nennen. Bedeckt hält sich die Cottbusser Staatsanwaltschaft auch, was den möglichen Zusammenhang mit einem Mafia-Krieg zweier verfeindeter Clans aus Montenegro betrifft. Die beiden Todesopfer stammen aus dem Städtchen Kotor an der Adriaküste, das als Hauptumschlagplatz für Kokain gilt. Alle in dem Haus getöteten und verletzten Männer sollen dem Skaljari-Clan angehören, der seit 2014 eine blutige Fehde mit dem ebenfalls aus Kotor stammenden Kavac-Clan führt. Die deutsche und montenegrinische Polizei stehen derzeit in engem Informationsaustausch und Interpol ist eingeschaltet.

Und was lernen wir daraus? Richtig, ohne Cannabis-Prohibition wäre diese schreckliche Mordtat nicht passiert. Denn wer sein Gras legal selbst anbauen oder sein Haschisch in einem Fachgeschäft erwerben kann, benötigt keinen Schwarzmarkt, der zunehmend von Subjekten beherrscht wird, die von Habgier getrieben wegen ein paar Kilogramm Cannabis über Leichen gehen. Das Hanfverbot ist die Ursache – Mord und Totschlag ist die Wirkung.

