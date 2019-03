Hanfextrakte machen deine Haut high

Promotion – bezüglich Gesundheit und Schönheit.

Der Balsam von Hemptouch enthält jede Menge wertvolles CBD und kalt gepresstes Hanfsamenöl.



Vor einigen Jahren startete die erfolgreiche slowenische Firma Hemptouch mit einer simplen Webseite im Internet sowie mit einer Broschüre, die über die sorgsam hergestellten Produkte berichteten, welche aus den Pflanzen eines Hanffeldes Nähe der Stad Krka in der slovenischen Umgebung produziert wurden. Die Angebote von Hemptouch wurden durch Mundpropaganda weitverbreitet und in nur wenigen Jahren hat die Firma den nachfragenden globalen Markt für sich erobern können. Die Produkte von Hemptouch können nun – unter anderem – im Zentrum von Prag, bei der angesehenen Londoner Geschäftskette Planet Organic und auch im fernen Japan erworben werden, wo die Nachfrage besonders steigt. Nach Aussagen der Business Development Managerin Silvija Špehar liegt das Geheimnis des Erfolges in der einzigartigen Kombination von drei verwendeten Bestandteilen des Hanfs.





Hemptouch’s Business Development Managerin Silvija Špehar in einem Hanffeld in der Nähe von Novo mesto.



Warum Hanf?



„Hanf ist ein Meister der Balance in der Natur“, sagt Silvija Špehar, die Mitbegründerin und nun auch den Posten der Direktorin für Entwicklungen bei Hemptouch ausfüllende Mitarbeiterin. Hanföl ist eine vollständige Quelle für essenzielle Fettsäuren, Vitamine und Mineralien, während das CBD aus Hanfharz eine Balance in dem Endocannabinoidsystem der Haut garantiert. Es bietet antibakterielle Eigenschaften und reduziert die Produktion von Sebumsekret durch die Talgdrüsen. Die Produktion von Hanf ist dabei recht einfach und ebenso ziemlich umweltfreundlich.



Drei Wertvolle Bestandteile aus Hanf



Jeder Teil der Hanfpflanze ist eine Quelle für nutzbare Substanzen. Wertvolles Hanfharz stammt von den Blüten, die Blätter produzieren Hydrolat, das selbst „müde“ Haut verjüngt, und die goldenen Samen werden als Quelle für die gesamte Hanfölproduktion genutzt.





Jedes Produkt von Hemptouch basiert auf einer einzigartigen Kombination dieser drei Bestandteile aus Hanf.



Die Passion von Hemptouch besteht darin Hautprobleme zu lösen



Silvija Špehar: „Empfindliche Haut reagiert auf aggressive Behandlungen nachteilig. Auf Parabenen, Alkohol und anderen Chemikalien basierende Mittel zerstören schließlich die fragile Balance der Haut. Jeder kann jedoch gesunde und schöne Haut haben, wenn man die richtige Kombination von Hanfprodukten verwendet, die mit sorgfältig ausgewählten Kräutern versetzt sind.“



Dermatitis, juckende und trockene Haut



Alle Produkte von Hemptouch enthalten kalt gepresstes Hanföl, welches das vollständigste Öl in der Natur darstellt. Die Haut liebt es aufgrund des reichhaltigen Inhaltes von ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralien. CBD-Cannabinoide haben bereits bewiesen, juckende Haut zu beruhigen und die gestörten Partien von innen heraus wieder in Balance zu bringen. Wenn es zusammen mit den von Hemptouch sorgfältig ausgewählten Kräutersorten verfeinert wird, kann die perfekt zusammengesetzte Kombinationsformel in den Salben auch zur Linderung der Probleme auf der sensibelsten Haut angewendet werden.





Die Salben von Hemptouch sind zu 100 % natürlich, ohne zugefügtes Wasser, und sie wurden mit dem Anspruch kreiert, auch auf der empfindlichsten Haut angewendet werden zu können.







Psoriasis, Akne



Falls die Haut äußerst gestresst ist, was zu akuten Leiden führen kann, sind CBD-Cannabinoide als hilfreichste Verbündete zu betrachten. Die Haut benötigt diese Inhaltsstoffe, wenn sie sich ernsthaftem Juckreiz, Ausschlag oder auch starken Rötungen gegenübersieht. Da CBD-Cannabinoide das Autoimmunsystem beruhigen, sind sie auch bei der Behandlung von Psoriasis hilfreich. Aufgrund der hervorgerufenen Verminderung in der Talgproduktion durch die Talkdrüsen ist CBD ein exzellenter Verbündeter im Kampf gegen Akne und unreine Haut. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, hat Hemptouch eine Reihe von Produkten entwickelt, welche entweder bei öliger oder unreiner Haut verwendet werden sollten.



Die spaßige Seite der CBD-Cannabinoide: CBD-Spray



Die neusten Produkte von Hemptouch sind CBD-Sprays, welche in verschiedenen Varianten erhältlich sind. Diese Sprays haben Beliebtheit erfahren, da sie sehr einfach zu gebrauchen sind und eine optimale Aufnahme der Inhaltsstoffe garantieren. Sie haben einen wohlschmeckenden und natürlichen Charakter und wirken selbstverständlich vorteilhaft auf eine ganze Reihe problematischer Symptome. CBD Sprays sind besonders unter jüngeren Eltern hoch angesehen, da sie beim Überwinden der täglichen Aufgaben sehr hilfreich wirken.