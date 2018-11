CannX in Tel Aviv

Die internationale Konferenz für medizinisches Cannabis

Mitte Oktober fand in Tel Aviv zum dritten Mal die CannX statt, eine internationale Konferenz für medizinisches Cannabis. Über 100 Referenten stellten in Fachvorträgen und Workshops die jüngsten Forschungsergebnisse zu medizinischem Cannabis vor.

Eröffnet wurde die Konferenz von Keynote Speaker Yossi Bornstein, dem Gründer und Präsident der Shizim Group, Israels führender Biomedizin-Holding. Bornstein erklärte in seiner Eröffnungsrede: “Wir wollen, dass Israel nicht nur führend auf dem wissenschaftlichen Cannabissektor ist, sondern auch führend in Sachen Ökonomie (…) Länder wie Deutschland, Uruguay und Kanada (…) haben das enorme Potenzial erkannt und lassen Israel schon jetzt meilenweit zurück… ”. Unter den Fachgästen war auch Prof. Raphael Mechoulam, der “Godfather of Cannabis”. Mechoulam gelang es in den sechziger Jahren als erstem Wissenschaftler das CBD- und THC-Molekül zu isolieren. Zudem entdeckte er während seiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit das Endocannabinoidsystem. Heute ist er am Institut für Drogenforschung der Hebrew University of Jerusalem tätig und belegte in zahlreichen wissenschaftlichen Studien die Effektivität von Cannabis bei verschiedenen Erkrankungen. Mechoulam trägt mit seiner Arbeit dazu bei, die Politik, nicht nur in Israel, vom Nutzen des medizinischen Hanfs zu überzeugen. Wir hatten die Gelegenheit Prof. Raphael Mechoulam, Yossi Bornstein und andere Wissenschaftler für ein Interview zu treffen, aber mehr dazu in den nächsten Ausgaben.

Neben den zahlreichen Fachvorträgen renommierter Wissenschaftler gab es auch einen exklusiven Ausstellerbereich, in dem 32 internationale Firmen aus allen Wirtschaftsbereichen rund um Cannabis ihre Arbeiten präsentierten. Mit von der Partie war beispielsweise die Firma Tikun Olam, diese wurde als erste vom israelischen Gesundheitsministerium lizenziert, ihr medizinisches Cannabis zu vertreiben. Die Firma bezeichnet sich selbst als “WORLD LEADER IN MEDICAL CANNABIS” und hat derzeit etwa 17 medizinische Sorten im Angebot, darunter den weltweit ersten “high-CBD-Strain” namens Avidekel™.

Nicht nur die größten Unternehmen, des erst kürzlich so hochgewachsenen Geschäftszweiges, waren präsent. Es waren auch Pioniere des israelischen Medizinalhanfsektors anzutreffen. So präsentierte die erst 2018 gegründete Kaneh-B ltd. ihre hochwertigen Hautpflegeprodukte auf natürlicher Basis, unter anderem Cremes und Öle mit CBD.

Natürlich gab es auch andere Produkte – von Gewächshaustechnik der Firma DryGair bis hin zum passenden Laborequipment der Eldan Electronic Instruments – zu entdecken. Und auch wir von der Agentur Sowjet waren gemeinsam mit MeinCBD mit einem eigenen Stand vertreten.

Wir haben zahlreiche neue Eindrücke gewonnen und hatten Gelegenheit mit den Pionieren der Cannabisforschung zu sprechen. Daher freuen wir uns schon, wenn es heißt: CannX 2019.