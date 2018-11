Deutschland – ein Schurkenstaat?

Sadhu van Hemp

Wohin der Blick auch fällt, überall und nirgends in Deutschland sticht sie ins Auge – die hässliche Fratze der Unredlichkeit. Es wird gelogen und betrogen, und jeder ist sich selbst der Nächste. Doch es gibt immer solche und solche. Am dollsten treibt es die systemrelevante Elite, die aus Eigennutz und Gier alle Grenzen des Anstands überschreitet – und das wohl wissend ob des Leids, das sie mit ihrem Gebaren und Handeln über die Menschen bringt. Wer Geld, Macht und Einfluss hat, den kümmert die Ohnmacht seiner Opfer nicht. Der Mitmensch wird nicht als Mitmensch gesehen, sondern als Menschenmaterial, aus dem geschöpft wird.

Damit das Fundament der Vermögenspyramide hält und die Reichen und Schönen auch morgen noch Champagner und Austern schlürfen können, gilt es, das Regelwerk der deutschen Solidargemeinschaft so zu gestalten, dass nur die Großen lügen und betrügen dürfen, während die Kleinen gehenkt werden. Die Deutschen treiben es sogar noch auf die Spitze, wie sich am Abgasskandal der systemrelevanten deutschen Autoindustrie zeigt. Statt die Schuldigen unverzüglich in Regress zu nehmen, werden die Betrogenen von einer zaudernden Bundesregierung ein zweites Mal betrogen – frei nach der Devise: selbst schuld, deutsche Dieselfahrzeuge zu kaufen.

Selbst schuld sind auch die Bürger, die wegen des Genusses von Cannabis in Deutschland von den Handlangern der gesellschaftlichen Elite stigmatisiert, kriminalisiert und diskriminiert werden. Wer den von den Eliten verbreiteten „alternativen Wahrheiten“ über Cannabis keinen Glauben schenkt und von einer großen Hanflüge spricht, der wird als Nestbeschmutzer verleumdet und zusammen mit den Konsumenten ins gesellschaftliche Abseits gestellt. Ungeachtet des weltweit eingeleiteten Paradigmenwechsels, die Menschen von der Geißel des Anti-Hanf-Krieges zu befreien, laufen die deutschen Prohibitionisten geradezu Amok, um das unerreichbare Ziel einer cannabisfreien Gesellschaft nicht gänzlich aus dem Auge zu verlieren. Vorneweg stürmen die Bundes- und Landesdrogenbeauftragten, unterstützt von selbsternannten Cannabisfachspezialexperten aus dem erzkonservativen Polizei- und Medizinermilieu, die sich allesamt gebärden, als würde die Cannabisfreigabe sofort und unumkehrbar den Untergang der deutschen Menschheit einleiten.

Doch wer dieser Tage genauer hinsieht, kann nur zu dem Schluss kommen, dass die Prohibitionisten eine Clique übelster Schurken sind, die wider besseren Wissens am Krieg gegen die eigene Bevölkerung festhalten und zugleich Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vorsätzlich mit Füßen treten. Das Hanfverbot ist ohne Wenn und Aber ein schweres Verbrechen und tastet die Würde des Menschen an. Die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, nicht nur die Würde der Kaffee- und Biertrinker zu achten und zu schützen, sondern auch die der Cannabiskonsumenten, wird nicht nachgekommen. Dabei wäre es für die Machthaber, die der deutschen Bevölkerung geradezu vorbildlich allerlei Freiheiten gewährt, ein Leichtes, Vernunft walten zu lassen und sich an jenen Ländern zu orientieren, die auf einer höheren Zivilisationsstufe als die Deutschen stehen.

Ein Blick über den großen Teich würde genügen, um festzustellen, dass good old Germany mächtig gewaltig auf dem Holzweg ist. Es wird höchste Zeit, dass mal wieder ein Flugzeug in Berlin landet und ein ausländischer Staatschef den Deutschen Hilfestellung gibt. Wie damals im Oktober 1989, als Michail Gorbatschow, der DDR-Regierungsclique ins Stammbuch diktierte: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“

Die Mahnung des letzten Generalsekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion überhörte Staatschef Erich Honecker – und die DDR kollabierte. Soweit wird es natürlich nicht kommen, wenn der kanadische Premierminister Justin Trudeau in Berlin landet und der Bundeskanzlerin im Vieraugengespräch die Augen über die Vorteile einer Cannabis-Legalisierung öffnet. Obwohl – zu wünschen wäre es den Prohibitionsschurken schon, dass sie für all ihren Lug und Trug mit aller Härte bestraft werden.