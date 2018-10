Was ist der gesündeste Vape 2018?

Promotion

Die besten Geräte des Jahres kurz vorgestellt!

Bei der Wahl eines Vaporizers besteht kein Zweifel, dass der Markt überfüllt ist. Jeder Shop und jede Marke bieten etwas anderes an, aber alle behaupten, dass ihr Produkt das Beste ist! Es kann ein schwieriger Absatzmarkt sein, um zu navigieren, aber wenn ihr wisst, wonach ihr sucht, kann es einfacher sein die Optionen einzuschränken. Wenn ihr nach einem Vaporizer sucht, der sowohl Leistung bringt als auch der eigenen Gesundheit zugute kommt, haben wir hier das Thema in diesem Artikel behandelt.

Vaping ist in den letzten Jahren unglaublich populär geworden, dank der Veröffentlichung von E-Zigaretten. Sie führten die Verbraucher in eine gesündere Alternative zum Rauchen ein und entwickelten einen neuen Markt für eine solche Produktreihe.

Die gesündesten Vaporizer mit den höchsten Verdampfungswerten tragen dazu bei, unsere Aussetzung gegenüber den schädlichen Giftstoffen und Krebs erzeugenden Eigenschaften, die beim Rauchen entstehen, zu reduzieren. Beim Rauchen sind wir diesen Schadstoffen (Toxinen) ausgesetzt und der Wahrscheinlichkeit schädliche Atemprobleme zu entwickeln. Die Verwendung eines Vaporizers hilft der sonst notwendigen Verbrennung (Asche) zu entgehen, und trägt dazu bei, negativen Auswirkungen, die beim Rauchen unserer trockenen Kräuter auftreten, zu vermeiden.

Gesundheitsvorteile sind natürlich alle schön und gut; jedoch tun Vaporizer mehr als unsere Gesundheit zu verbessern. Die besten Kräuter-Vaporizer bieten uns auch die Möglichkeit, die besten Wirkstoffe aus unseren trockenen Kräutern herauszuholen, ohne auf Qualität zu verzichten. Sie verbessern den Geschmack, Aroma, sind effizienter und helfen, das Gesamterlebnis zu maximieren. Wenn ihr nach etwas sucht, das ein reines Geschmackserlebnis bietet, das kühl, samtig und so rein wie möglich ist, dann müsst ihr einen Vaporizer wählen, der eine hervorragende Filtration, genaue Temperatureinstellungen und einen unvergleichlichen Geschmack bietet. Dies sind unsere Top 3 Empfehlungen für gesunde Vaporizer:

Der Arizer Solo 2

Arizers neuester Trocken-Kräuter-Vaporizer ähnelt seinem Vorgänger dem Arizer Solo, aber ihr wärt definitiv besser dran, in das neuere Modell zu investieren. Der Hit des Arizer Solo 2 schlägt kräftiger ein und hält länger an als andere Modelle und liefert einen unglaublich reinen Geschmack. Der Benutzer hat volle digitale Kontrolle der Temperatur von 50°C bis 200°C und der Vaporizer kann seine maximale Temperatur in weniger als 30 Sekunden erreichen. Er ist klein und speichert nur 0,2 Gramm, mit einem Hybrid-Heizsystem und Edelstahlbeschichtung sowie einer Kammer mit einem Mundstück aus Borosilikatglas. Der Arizer Solo 2 ist wirklich geschmackssicher und verfügt standardmäßig über eine Herstellergarantie von zwei Jahren.

Der Linx Gaia Vaporizer

Der Linx Gaia Vaporizer ist ein klobiger und traditionell aussehender Vaporizer, der im Vergleich zu anderen Modellen, die ähnlich aussehen, ein überraschend kraftvoller Vaporizer ist. Dieser Vape hat eine einzigartige Kräuterkammer aus Quarzglas. Diese hält die Kräuter länger frisch und liefert einen wirklich aromatischen, rein pflanzlichen Geschmack. Der Linx Gaia erhitzt sich in 20 Sekunden und hat fünf verschiedene Temperatureinstellungen (zwischen 90°C und 220°C). Er ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und die verwendeten Quarzglas-Materialien machen ihn zum „etwas anderen“ Vape im Vergleich zu seinen Mitwerbern. Der Linx Gaia Vaporizer ist ein Spitzenreiter der Vaper-Welt mit seinem schlanken und kompakten Design und der großartigen Geschmacks- und Dampfproduktion.

Der PAX 3 Vaporizer

Pax Labs hat es wiedermal geschafft einen Vape zu liefern, der sowohl für trockene Kräuter, als auch Konzentrate geeignet ist. Hohe Leistung mit einem langlebigen Akku, der bis zu zehn Sitzungen mit einer Ladung geben kann. Der PAX 3 Vaporizer ist ideal für den harten Einsatz und liefert konstant ein qualitativ hochwertiges Erlebnis. Seine mehrfarbigen LED-Lichter geben dem Benutzer die Kontrolle über die Temperatur, und er ist kompatibel mit einem USB-Ladegerät. Der Vape ist in vier Farben erhältlich und steht mit austauschbaren Mundstücken eurer Wahl zur Verfügung. Darüber hinaus hat der Pax 3 eine zweijährige Garantie!

Jeder dieser drei Vaporizer sorgt für reine Hits, die voller Geschmack sind. Achtet darauf, einen Vaporizer basierend auf eurer Verwendung und euren Anforderungen auszuwählen, um sicherzustellen, dass ihr die bestmögliche Erfahrung habt!

Fazit:

Wir haben in den letzten Jahren die Qual der Wahl, wenn es darum geht, einen großartigen gesunden Vaporizer zu wählen. Ein guter Vaporizer verbessert und maximiert nicht nur die Vaping-Erfahrung, sondern verbessert auch unsere Gesundheit im Vergleich zu anderen Methoden der Inhalation von trockenen Kräutern, wie zum Beispiel dem Rauchen. Wir haben unserer Meinung auf den drei gesündesten Vaporizer basiert, die derzeit auf dem Markt im Jahr 2018 erhältlich sind und die nicht nur halten was sie versprechen, wenn es um Gesundheit geht, sondern auch hinsichtlich der Gesamterfahrung.