Erfahre, was Cibdol zu bieten hat

Promotion

“Swiss Made” bedeutet, dass ein Produkt in der Schweiz hergestellt wurde, und ist eine Bezeichnung, die aufgrund der hervorragenden Qualität vieler dieser Produkte, einschließlich bekannter Uhren und Messer, einen beeindruckenden Stellenwert hat. CBD-Öl ist keine Ausnahme von dieser Regel. Das schweizerische Unternehmen Cibdol kann sich damit rühmen, diese meisterliche Handwerkskunst in die CBD-Industrie zu bringen. Cibdol produziert einige der hochwertigsten CBD-Produkte, die in Europa erhältlich sind und verwendet dafür den besten Hanf des Kontinents.

CIBDOL PRODUZIERT NUR ERSTKLASSIGES CBD-ÖL

Cibdol nutzt für die Herstellung der firmeneigenen Öle und Produkte keine Pflanzen, die unter Verwendung von Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden oder chemischen Düngemitteln angebaut wurden. Das Unternehmen lehnt es auch ab, im Produktionsprozess gentechnisch veränderte Produkte oder Wachstumshormone zu verwenden. Dies macht Cibdol CBD-Öl qualitativ hochwertig und frei von jeglicher Art von Verunreinigungen. Es ist also eine perfekte Option für Kunden, die möglichst Bewusst leben wollen und alles tun, um potenziellen Gefahren in ihrer Ernährung und ihrem täglichen Leben zu vermeiden.

Cibdol verwendet Hanfsorten, die selektiv gezüchtet wurden, um einen hohen CBD-Gehalt zu produzieren. Dieser Gehalt liegt weit über dem von Standardsorten. Dieser Hanf wird dann mit der besten Extraktionstechnologie, die verfügbar ist, aufbereitet: Die CO₂-Extraktion wird genutzt, um CBD aus Hanf zu isolieren, das dann weiter aufbereitet und mit Terpenen angereichert wird.

Cibdol rühmt sich damit, dass es seinen Kunden gegenüber völlig transparent ist. Das Unternehmen prüft seine Produkte mit hilfe von Labortests und -analysen, deren Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

CIBDOL PRODUZIERT VOLLSPEKTRUM-CBD-ÖL, DAS DEN ENTOURAGE-EFFEKT NUTZBAR MACHT

Cibdol ist mit der jüngsten Forschung an Cannabis in hohem Maße vertraut. Studien zeigen, dass isolierte Cannabinoide wie CBD im Labor sehr eindrucksvolle Wirkungen zeigen. Die Cannabispflanze produziert jedoch viele verschiedene Arten von Chemikalien. Es wurde belegt, dass die Terpene, die in Cannabis enthalten sind – Terpene sind flüchtige aromatische Verbindungen, die zum Geschmack und Geruch beitragen – die Wirkungen von Cannabinoiden wie CBD verstärken können. Dieses Zusammenwirken ist als Entourage-Effekt bekannt und der Grund, weshalb Cibdol seine CBD-Öle mit Terpenen anreichert. Das Hinzufügen von Terpenen zu CBD-Öl schafft ein ausgewogenes Produkt, das die natürliche chemische Zusammensetzung von Hanfblüten sehr genau nachahmt.

CIBDOL PRODUKTE – CBD-ÖL, CBD-CREME, CBD-NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

Cibdol bietet eine breite Palette von CBD-Produkten an, die alle eines gemeinsam haben: Erstklassige Qualität. Das Unternehmen hat mehrere Produktlinien entwickelt, die innovative Forschungen und hochentwickelte Biotechnologie nutzen.

Cibdols CBD-Öl-Produktlinie weist Rezepturen auf, die von 2,5% bis hin zu 20% CBD-Potenz reichen. Die Trägersubstanz dieser Produkte ist entweder Olivenöl oder Hanfsamenöl. Beide dieser Substanzen sind nutzbringend und tragen zum therapeutischen Potenzial von CBD bei.

Cibdol hat auch eine Reihe von CBD-Nahrungsergänzungsmitteln im Programm, die leicht zu einer bestehenden Kur mit Nahrungsergänzungsmitteln hinzugefügt werden können. Rezepturen, die Vitamin C und Multivitaminkomplexe enthalten, sind perfekt für alle geeignet, die auf der Suche nach einem Nährstoff-Boost sind oder für Sportler, die ihre Energiespeicher aufstocken wollen. Einige Rezepturen verwenden auch Liposome, was bedeutet, dass die Nährstoffe in kleinen Phospholipid-Bläschen im Körper direkt zu den Zellen transportiert werden, die sie benötigen.

Cibdol stellt dazu auch eine Reihe von CBD-Cremes her, von denen drei Medizinprodukte der Klasse I sind. Sie wurden entwickelt, um die Symptome von Krankheiten wie Schuppenflechte, Ekzemen und Akne zu lindern.

Diese Produkte können alle unter www.cibdol.com gekauft werden.