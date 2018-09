Zweite Hanffachmesse in Polen – Tickets zu gewinnen

Am ersten Wochenende des Dezembers lädt das Cannabizz Team die gesamte Hanfszene Europas und der Welt nach Polen ein, um dort zum zweiten Mal die Marihuanamesse Cannabizz Warszawa stattfinden zu lassen. Nachdem das Event im vergangenen Jahr ein durchweg positives Feedback erzielte, startet man in Polen in 2018 etwas stärker durch um das zuvor Gebotene noch einmal zu übertreffen. Die Cannabizz Warschau 2018 ruft zum kurzen Winterurlaub im befreundeten Nachbarland auf.

Vom 30.11. – bis 02.12.2018 wird in Warschau dem wirtschaftlichen Faktor von Hanf etwas nähergekommen, während zahlreiche Aussteller und Anbieter verschiedenster Produkte die Bevölkerung und Besucher über die mannigfaltigen Anwendungsgebiete von Cannabis informieren. Auf 10000 Quadratmeter Fläche des Centrum Targowo-Kongresowe finden aus allen Bereichen der Hanfindustrie genügend Marktteilnehmer Platz, sodass das Ausstellerangebot vom Samen bis zur komplett ausgestatteten Growbox reichen wird. Medizin, Kosmetik und Paraphernalien erwarten die interessierten polnischen Besucher auf der Cannabizz 2018 natürlich ebenso.

Die einzige polnische Hanffachmesse versucht auf diesem Wege auch etwas Aufklärungsarbeit im Land zu leisten, die aktuell von politischer Seite noch nicht so richtig in der 1,7 Millionen Menschen zählenden Stadt begonnen hat. Daher werden neben den vielseitigen Produkten aus dem Cannabusiness selbstverständlich auch Aktivisten und Experten auf die Cannabizz 2018 geladen, die während der Messetage in ein Rahmenprogramm eingebunden werden. Redebeiträge und Diskussionen über die gemeine Hanfpflanze und deren großes Potenzial stehen somit am ersten Dezemberwochenende in Warschau auf der Tagesordnung. Die am späten Ende des Jahres stattfindende Fachveranstaltung lässt zeitlich somit auch die Messesaison 2018 ausklingen, während schon Ideen und Neuheiten des kommenden Jahres begutachtet und betrachtet werden können, die Mut für 2019 machen. Da sich Warschau in der Vergangenheit einen hervorragenden Ruf als Trend setzende Metropole machte, in der eine junge Szene kraftvoll heranwächst, stellt allein schon der Veranstaltungsort ein wichtiges Instrument zum Verändern der gesamten Betrachtungsweise der weltweit agierenden Branche dar.

Rechnen dürfen anreisende Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits jetzt schon mit fachgerechten Auftritten verschiedener Qualitätshersteller, die sich größte Mühe geben werden, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Sensi Seeds und Barney’s Farm sorgen für Optionen die private Hanfsamensammlung zu erweitern; HESI und Advanced Hydroponics of Holland werden dagegen ihre Düngeprodukte im Angebot dabei haben, die für das ideale Wachstum verschiedenster Nutzpflanzen eingesetzt werden können. Selbstverständlich will sich auch der polnische CBD-Qualitätshersteller Cannabigold nicht von der Cannabizz 2018 fernhalten, sondern wird dort gewissenhaft über die vielen Einsatzgebiete der nicht berauschenden Hanfsubstanz Auskunft geben. Auch das in Polen ansässige Schwestermagazin des Hanf Journals hat natürlich einen Platz auf der Messe in Warschau, sodass der polnischen Sprache mächtige Spliff-Leser heute schon eingeladen sind, auf der diesjährigen Cannabizz auf einen freundlichen Handshake vorbeizukommen.

Übernachtungsmöglichkeiten bieten Hotels in der Nähe, wobei auch spezielle Deals bei einem geplanten Besuch eine Möglichkeit darstellen. Interessierte Globetrotter und aufstrebende Geschäftsleute checken daher direkt die offizielle Webseite der Cannabizz 2018, die im Internet unter www.Cannabizz.pl aufzufinden ist. Informationen über Anreise, Adresse, Eintrittspreise und Aussteller können dort ganz einfach eingeholt werden, bevor das Ticket nach Warschau dann unwiderruflich im Voraus gebucht gehört. See you in Warsaw!

Ein kleiner Tipp der Redaktion: Solange der Vorrat reicht gibt es unter diesem Link sage und schreibe 420 Freitickets für Besucher zu gewinnen!

Canabizz Warszawa 2018

Vom 30.11. bis 02.12.2018

Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO

Modlińska 6D, 03-216 Warszawa

Täglich 11:00 – 20:00 Uhr

www.Cannabizz.PL