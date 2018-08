Der kleine Unterschied in Legalisierungsfragen

Hier und da ist irgendwie anders.

Im letzten Monat gab es mehrfach Diskussionen und Äußerungen über die schon lange geforderte Cannabisfreigabe in Deutschland. Experten äußerten sich im Bundestag zur Debatte, Ämter innhabende Fachärzte sprachen zum Weltdrogentag ihre Sichtweise der Dinge öffentlich aus. Das Ziel jeder Person in der stattfindenden Wahrheitsfindung scheint dabei das Gleiche, während die Wege dorthin unterschiedlicher nicht sein können. Jugendschutz, Konsumentenschutz, die Eindämmung des Schwarzmarkthandels und eine funktionierende Prävention werden von allen Teilnehmern der Hanfdebatte sehr ernst genommen und stehen meist an erster Stelle, weshalb eine spezielle Strategie zwecks des Erreichens dieser Aspekte angewandt gehört.

Amüsant wird das Für und Wider dann nur in den Augen aufmerksamer Beobachter, wenn die Argumente durch greifbare Beweise ad absurdum geführt werden und von gleicher Stelle anderswo als widerlegt anerkannt werden. So erscheint es hierzulande doch etwas fragwürdig, wenn eine deutsche Bundesärztekammer gegen die Legalisierung mobilmacht, während im US-Bundesstaat New York zeitgleich das gesamte Gesundheitsamt für einen regulierten Handel mit Hanf genügend gute Gründe finden kann. Wie können sogenannte Altexperten wie Doktor Rainer Thomasius von der Verfolgungsstrategie vollkommen überzeugt bleiben und diese verteidigen, wenn selbst die Statistiken der Polizei beweisen, dass trotz einer auf Hochtouren laufenden Kifferjagd der Konsum unter Minderjährigen nicht am weiteren Steigen gehindert werden kann? Warum trauen sich Politiker aus verbohrten konservativen Kreisen noch ihr Unwissen über global stattfindende Wandlungen zu präsentieren und sich dabei auch noch auf der rechten Seite zu sehen?

Alle Bemühungen den Konsum von Cannabis durch Machtmissbrauch einzudämmen sind in den vergangenen neunzig Jahren gescheitert und haben nur für mehr Elend und Trauer gesorgt. Will man dem Schwarzmarkthandel einen Riegel vorschieben und Heranwachsende vor den möglichen Auswirkungen eines zu frühen Konsums schützen, bleibt nach neusten Erkenntnissen – wie zum Beispiel aus dem im Oktober komplett Marihuana legalisierenden Kanada – kein anderer Weg, als einen geregelten Handel und strenge Jugendschutzbestimmungen aufzubauen. Nur so werden die Befürworter und Gegner der Hanflegalisierung die zwingend benötigten Veränderungen im Drogenkrieg heraufbeschwören können und anschließend gemeinsam über die eintretenden positiven Aspekte staunen, die sie aktuell noch jeweils von der anderen Position aus fordern.

„Zusammen denken statt entgegenlenken“ wird jedoch glücklicherweise mittlerweile in Übersee schon in Teilen vorgelebt, weshalb ein Ende der Prohibition von Cannabis auch in unseren Gefilden langsam unausweichlich scheint. Den Lügen werden endlich die Grundlagen entzogen.

