Critical Orange Punch &  Auto Critical Orange Punch

Promotion

Neue Früchte von Dutch Passion für alle Auswanderer.

Dutch Passion ist voller Freude die neuen Sorten Orange Punch und Auto Orange Punch vorstellen zu können, die in der Geschichte der Samenbank erstmalig die Critical-Genetik besitzen. Einfach anzubauende Pflanzen mit einer besonders hohen Potenz dürfen daher von Züchtern erwartet werden.

Critical Orange Punch ist eine reguläre feminisierte Samenvarietät, die die erste Dutch Passion Sorte darstellt, welche auf der herausragenden Kritikal -Bilbo-Genetik aus Spanien basiert. Die Züchtung fand ihren Anfang, als das Mischen von hochwertigsten Stecklingen der Grandaddy-Purps-Sorte mit Orange-Bud-Pflanzen begann. Das Ergebnis war ein überwältigender Rauchgenuss, der im Geschmack überzeugen konnte, jedoch aufgrund verhältnismäßig geringer Erntemengen nur kurz anhielt. Nach weiteren Kreuzungen mit einer XXL-Ernte erzeugenden und stark THC produzierenden Critical konnte dieses Defizit dank der hinzugefügten Varietät enorm verbessert werden. Critical Orange Punch besitzt nun den reichen Skunk-Zitrus-Geschmack und ein Afghani-Hasch-Aroma, welches im Zusammenspiel ein lange andauerndes und stark euphorisierendes High hervorruft. Critical Orange Punch ist eine einfache, stabile XXL-Ernte fabrizierende Cannabisvarietät, die in sieben bis acht Wochen nach dem Einleiten der Blütenphase steinharte und klebrige Knospen produziert. Sie gedeiht unter einem weiten Spektrum unterschiedlicher Anbaubedingungen und Düngekonzepten, wobei Indoor eine Wachstumshöhe von eineinhalb Metern erreicht werden kann. Critical Orange Punch ist eine perfekte, potente und einfache Samenvarietät, die in der feminisierten Form für schnelle XXL-Ernten äußerst dienlich ist.

Auto Critical Orange Punch ist eine feminisierte Autoflowering-Samen-Varietät, welche die erste Dutch Passion Autoflowering-Pflanze mit Critical-Genetik darstellt. Die automatisch in die Blütenphase übergehende Genetik benötigt ungefähr 75 Tage, um vom Einsetzen des Samens in die Erde bis zur vollständigen Reife zu gelangen. Die Auto Critical Orange Punch ist dabei sehr einfach anzubauen. Sie gedeiht bei 20 Stunden Licht besonders prächtig und liefert daraufhin eine einmalige XXL-Ernte. Die genetische Herkunft lieferten Kreuzungen aus Grandaddy Purps und Orange Bud, die eine großartige Grundlage für hohe Potenz und guten Geschmack darstellen. Nachdem die Eigenschaften einer XXL-Auto-Kritikal-Bilbo hinzugefügt werden konnten, erhöhte sich auch das Erntepotenzial maßgeblich. Auto Critical Orange Punch ist jetzt eine der stärksten Sorten bei Dutch Passion, die schwerwiegende Ernteergebnisse in Form von weiß benetzten Blüten liefert. Manche Phänotypen können zwar auch einmal eine Woche länger benötigen, um die Versprechen einzuhalten, bedanken sich dafür aber mit einer noch ausgewogeneren Erntemenge. Sie erreicht Indoor ungefähr die Höhe von einem Meter, riecht nach Skunk-Zitrus-Aroma und bietet einen reichhaltigen Afghani-Hasch-Geschmack. Das kräftige High ist in den richtigen Momenten sehr angenehm und hält dazu ziemlich lange an.

Wer somit schon seine Sachen packt, um pünktlich am 17. Oktober in Kanada zu wohnen, darf über spätere Bestellungen im Internet nun wohl ernsthaft nachdenken. Alle anderen Interessierten sollten sich dagegen erst über die geltende Gesetzeslage im ausgewählten Wohnort informieren und diese dort nötigenfalls schnellstens zu ändern versuchen.