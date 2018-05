Deutschlandweite Hanfdemonstrationen sorgen für ein mediales Echo

Global Marijuana March Deutschland Teil I ist gelaufen.

Der gestern stattfindende GMM 2018 – zu Deutsch „Global Marijuana March“ – bot allen hierzulande lebenden Hanfaktivisten die Option sich an einer positiv gestimmten Demonstration in der eigenen Nähe zu beteiligen. 21 Städte nahmen an den auch weltweit ausgerichteten Cannabisdemonstrationen teil und sieben weitere bieten bis zum nächsten Wochenende erneut die Chance etwas gegen das Unrecht der Prohibition zu tun. Auch wenn die Teilnehmerzahlen in dicht besiedelten Gebieten leider noch immer nicht dem Gewicht der Thematik entsprechen – und besonders Berlin eine wesentlich gewaltigere Masse an Menschen auf die Straßen locken müsste – findet allein die Ausrichtung der verschiedenen Veranstaltungen endlich einen entsprechenden Anklang. Die deutschlandweiten Hanfdemonstrationen sorgen für ein mediales Echo.

Selbst im bald tatsächlich den Hanf freigebenden Kanada gehen die Bürger des Landes zum GMM pünktlich auf die Straßen, um für vernunftbasierte Drogen-, Sicherheits- und Gesundheitspolitik zu demonstrieren, was derzeit sicherlich auch im hinüberschielenden Deutschland wahrgenommen wird. Jedoch allein die stattliche Anzahl von insgesamt 28 Gemeinden im eigenen Land, welche sich zusammen gegen die geltende Gesetzeslage stemmen, findet mittlerweile Aufmerksamkeit in gewöhnlichen Medien. So darf der Berliner-Kurier über circa 500 Kiffer berichten, die durch das ohnehin schon verkiffte Kreuzberg zuckelten; so wird im Deutschlandfunk von der globalen Bewegung berichtet, die für ein Kraut demonstrierte, das Ärzte hier mittlerweile als Medikament verschreiben dürfen, und welches als nur für den Eigengebrauch bestimmtes Rauschmittel in den meisten Fällen toleriert werden würde. Die Betonung der Vorteile – bei der angepeilten Freigabe von Cannabis für Erwachsene – scheint nun auch regulären Zeitungsorganen am Herzen zu liegen, weshalb die von Teilnehmern in Stuttgart ausgesprochenen Wahrheiten sogar unzensiert wie unkommentiert in den Druck gelangen. Selbst 100 stolze Hanfaktivisten in Braunschweig besitzen 2018 auf dem Global Marijuana March endlich genügend Argumentationskraft, um die Redaktion und Leserschaft von den ernst zu nehmenden Nachrichten zu überzeugen.

Würden bis zum nächsten Wochenende daher alle Personen bei den sieben noch anstehenden GMM-Events mitmarschieren, die heute lieber ihr illegal erworbenes Gras entspannt auf einer sonnigen Wiese konsumierten, wäre wohl ein medialer Tsunami zu erwarten. Duisburg, Dortmund, Freiburg, Ingolstadt, München, Münster und Ulm laden noch zum nachträglichen Wellenschlagen ein. Legalize!