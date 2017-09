Elektrox Ultimate – das Profi-Vorschaltgerät für Einsteiger 

Promotion – Verlosung

Superlumen zum schmalen Preis.

Beim Indoor Growing haben sich über Jahrzehnte vor allem Gasentladungslampen wie Natriumdampflampen und Metallhalogenlampen als optimale Pflanzenbeleuchtung etabliert. Um diese Pflanzenleuchtmittel jedoch sicher und effektiv betreiben zu können, sind Vorschaltgeräte einfach unabdingbar. Neuerdings bietet sich für diesen Zweck der grellen elektrischen Illumination das frisch auf dem Markt erhältliche Elektrox Ultimate 600 W aus einigen Gründen besonders gut an.

Mit dem Elektrox Ultimate 600 W bietet Elektrox – die Marke für preisbewusste Grower – ein professionelles elektronisches Vorschaltgerät an, das Einsteiger sowie Profis mehr als nur zufriedenstellt. Das optimierte Gehäuse des Gerätes, das mit einem speziellen Kühlrippendesign ausgestattet wurde, sorgt für eine bestmögliche Kühlung, damit sich das Elektrox Ultimate 600 W Vorschaltgerät nicht überhitzt und so auch ungewollten Lampenausfällen vorbeugt. Die ausgeklügelte Technik des Ballasts garantiert überdies ein sicheres und genaues Schalten von Natriumdampf- und Metallhalogenlampen bei einer 220-240-Volt-Stromzufuhr – was dann gleich in vier verschiedenen Schaltstufen ermöglicht ist. Somit schaltet das Elektrox Ultimate 600 W sowohl Lampen mit 600 Watt als auch Leuchtmittel mit 250 Watt oder 400 Watt Leistung. Auf der höchsten Stufe holt das Profi-Vorschaltgerät für Einsteiger von Elektrox mit der Superlumen-Funktion sogar noch einmal 10 Prozent mehr Leistung aus regulären 600-Watt-Leuchtmitteln heraus, was eine Steigerung von 600 Watt auf 660 Watt zur Folge hat. Somit bekommen alle darunter beleuchteten Gewächse noch einmal etwas mehr Lumen auf ihren grünen Blättern zu schmecken, was sich auf das Wachstum und die zu erwartende Erntemenge natürlich positiv auswirkt.

Das Elektrox Ultimate 600 W richtet sich mit seinem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem an Indoor-Grow-Einsteiger und ist für einen UVP von 169,90 Euro in jedem gut sortierten Growshop erhältlich.

Gut sortierte Händler wenden sich dagegen an die Grow In AG in der Wallenroder Straße 7-9 in 13435 Berlin. Im Netz auch unter www.growin.de und unter www.facebook.com/grow.in.AG anzutreffen.

Wir verlosen dafür ein Exemplar des Elektrox Ultimate an einen Teilnehmer unserer von GIB gesponserten Gewinnaktion, an der man sich mittels Kennwort „Elektrox Ultimate“ unter Gewinnen@Hanfjournal.de bis zum 24.09.2017 beteiligen kann.

Viel Glück!