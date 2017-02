Kommentar zu Nabilon in Deutschland

Kommentar: Und ja, das ist gute Nachricht für Patienten!

Autor: Maximilian Plenert

Eigentlich wollte ich nur einen Artikel über die (Wieder-)Zulassung* von Nabilon (Canemes®) als Medikament in Deutschland schreiben. Beim Arbeiten am Nachrichtenartikel kam mir die Frage ob ein Hinweis dass dies definitiv eine positive Nachricht ist, notwendig wäre. Leider werden in der Hanfszene gewisse Aversionen und Feindbilder gepflegt, die den Blick auf Nachrichten wie diese trüben. Anstelle von Freude über eine weitere praktisch nutzbare Therapieoption für kranke Menschen überschattet die lautstark geäußerte Ablehnung von „chemischem Cannabis“ von „der Pharmaindustrie“ die Reaktionen.

Cannabis gut – Chemie böse?

Der gemeine Hanffreund, so meine Beobachtung feiert jeden Fortschritt bei Cannabisblüten als Medizin frenetisch. Es herrscht der Schein einer bedingungslosen Solidarität mit den Patienten und ihrem Kampf für die gerechte Sache.

Es existiert in der Hanfszene als Gegenpol zu dem guten natürlichen Cannabis das Bild der bösen „Pharmaindustrie“ und ihren Produkten. Das eine per se heilende und die Industrieprodukte im besten Fall „Wirksam für unmoralische Profite“, im Zweifelsfall eher schädlich, wenn nicht gar die Ursache allen Übels.

Warum aber sind Reaktionen auf dieser Nachricht zu einem synthetischen Cannabinoid so durchwachsen? Es wird unterstellt, dass wenn sie Cannabis schon nicht aufhalten kann, sie mit patentierten Chemie-Cannabis-Arzneimitteln der Menschheit nur ein vergiftetes Geschenk „gönnen“ und die Profite einstreichen wollen.

Nur die Blüte zählt?

Praktisch alles was keine Originalblüte oder Hobbyextrakt ist, wird abgelehnt. Sei es:

– „Dronabinol“ als zwar nur ein einziger Wirkstoff, aber immerhin dem wichtigsten Cannabinoid in Reinform, in Deutschland hergestellt (* PS) halbsynthetisch aus CBD oder aus echtem Gras, angebaut in Österreich, extrahiert

– das Pflanzenextrakt Sativex in Sprayform

– wirklich synthetische Stoffe wie Nabilon,

alles ist nicht „natürlich“ genug.

Jede Hilfe für Patienten zählt

Eine solche Sicht ist nicht nur einfältig und Substanzfaschismus. Sie ist sondern auch zynisch und menschenverachtend gegenüber den Patienten, denen damit geholfen werden kann. Man mag ihnen die Wirkung gegönnt werden, aber als wirklich relevant bei der Bewertung der Substanzen wird der Nutzen der Patienten nicht betrachtet – bedingungslose Solidarität ade…

Fakt ist: Heute sind Sativex und Dronabinol deutlich weiter verbreitet als Cannabisblüten. Gerade in der Onkologie rettet Dronabinol Menschen das Leben. Zahlreiche MS-Patienten sind mit ihrem Sativex-Spray schlicht zufrieden. Mit Hanf haben diese Patienten nicht zu tun. Sie wollen alleine eine Medizin gegen ihr Leiden und eben nicht selbst kiffen oder dafür streiten.

Canemes wird in der Nutzung schnell das Niveau der anderen „Pharmaprodukte“ Sativex und Dronabinol erreichen. Damit kann es praktisch ebenfalls mehr Menschen helfen als – zumindest bis auf weiteres – mit Cannabisblüten erreicht werden. Die Ärzte werden es verschreiben, die Kassen werden zahlen und nur so gibt es einen breiten Nutzen. Für die Zielgruppe der Krebserkrankten kann dieses Mittel das Leben verbessern und sogar verlängern.

Außerhalb der zugelassenen Indikation hat Canemes als ordentliches Arzneimittel bei Ärzten und Kassen einen Bonus gegenüber den skeptisch betrachteten Cannabisblüten. Das mag unfair, ungerecht und sachlich falsch sein. Praktisch ist es aber ein Bonus für die Patienten und das zählt.

Dr. Grotenhermen betont regelmäßig dass wir alle verfügbaren Therapie-Optionen mit und ohne Cannabis und wenn mit Cannabinoiden, dann in jeder Form, brauchen und es für jede Möglichkeit eine Patientengruppe gibt, die nur damit optimal versorgt ist.

* PS: Chemie ist überall – alles ist Chemie. Unter Stoffen gibt es kein Gut und Böse.

Dronabinol könnte und wird teilweise auch vollsynthetisch „aus Orangenschalen“ hergestellt. Das ist auch nicht weiter spektakulär. Cannabinoide gehören zur Stoffgruppe der Terpenphenole und sind Verbindungen aus fundamentalen sekundären Pflanzenstoffen. Analog bildet Hopfen als mit dem Hanf verwandte Gattung aus der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae) Humulone, ebenfalls Terpenphenole.

So wie die Hanf- und Hopfenpflanzen aus Baustellen Cannabinoide und Humulone synthetisiert, vermag dies auch ein Biochemiker. Für die Synthese von THC braucht es den Ausgangsstoff Olivetol, der aus Flechten gewonnen werden kann. Diese wird mit Delta-3-Caren aus Tannen, alpha-Pinene aus Kiefern oder minzigem Pulegon oder eben dem Öl aus Orangenschalen zur Reaktion gebracht. Ein deutscher Forscher arbeitet zudem an THC-produzierenden Bakterien.

Ob aus dem Reagenzglas, aus Hanfpflanzen als „Grüne Fabriken“ oder einem Bioreaktor, das Produkt ist das Gleiche.

PS: Nabilon mixt man übrigens aus dem gleichen Ausgangsstoff mit dem auch 2C-B, ein synthetisches Meskalin, hergestellt werden kann.