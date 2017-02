Cannabis als Medizin wird alltagstauglich – Strafvollzug nicht.

Bei der Verabschiedung des Cannabis als Medizin Gesetzes am 19.01.2017 war ein erleichtertes Seufzen in der gesamten Legalisierungsszene spürbar. Ein Etappensieg nach Jahrzehnten andauernden Reibereien wurde eindeutig aufseiten der lange kämpfenden Aktivisten verzeichnet und wird den vorher stets um ihr Behandlungsrecht bangenden Patienten endlich viel Gutes tun können. Auch wird sich das Bild des Cannabisgewächses endlich langsam wieder in ein verändertes Antlitz wandeln, wenn das gesunde Kraut über immer mehr Apotheken-Counter an gewöhnliche Menschen gereicht wird, die nun mit der alten Naturmedizin ihre Leiden nebenwirkungsfrei lindern dürfen. Von diesen wird die Anzahl wohl bald ebenso ansteigen, wie der gute Ruf des ehemals als gefährliches Killer-Kraut bezeichneten Marihuanas.

Ärzte bekommen schließlich die Option, selbst zu entscheiden, wann ein Patient von der neu zugelassenen Krankenkassenmedizin profitieren wird. Manch einer dürfte sich dabei dann selbst erwischen, wie er anhand der Erfolge zum geläuterten Medikus wächst, der seine einstige Abneigung gegen Hanf nicht mehr nachvollziehen möchte. So ist der Etappensieg für die Cannabispatienten auch ein ebenso wichtiger Faktor für die gesamte Betrachtungsweise in der Bevölkerung, der dazu imstande ist, die Prohibition von Cannabis Stein für Stein wieder abzutragen.

Aus diesem Grund dürfen die hart arbeiten Hanfbefürworter auch keine Atempause einlegen, sondern müssen weiterhin so enthusiastisch in den täglich erscheinenden Studien, Artikeln und Medienberichten stöbern, damit Fehler in Argumentationsketten oder unbeachtete Forschungsergebnisse in konstruktiven Diskussionen landen. Demonstrationen für die Re-Legalisierung müssen weiterhin möglichst viele Menschen anlocken und sollten mit Engagement von finanziell profitierenden Beteiligten größtmögliche Unterstützung erfahren.

Hanf ist weiterhin illegal für mehrere Millionen Konsumenten in Deutschland, denen unter den widrigsten Umständen auch weiterhin Gefängnisstrafen drohen, obwohl sie niemanden verletzten oder schadeten.

Diese Ungerechtigkeiten dürfen weiterhin nicht akzeptiert werden, da sie weder gewünschte Erfolge in der Bekämpfung des kriminell gesteuerten Schwarzmarktes hervorrufen, noch ein Gefühl von Gerechtigkeit in die Bevölkerung verstrahlen. Denn im Gegensatz zur unterschiedlich eingesetzten Cannabisnutzung – die in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist – ist eine Verfolgung unter Strafvollzugsdrohung keine alltagstaugliche Umgangsweise mit ansonsten gesetzestreuen Bürgen in Deutschland. Eher eine gluckenartige Überschreitung des Rechts seitens des Staates bei individuell geartetem „Medikamentenmissbrauch“ der erwachsenen Küken. Diese Form von „Abusus“ bleibt auch in 2017 nicht hinnehmbar.

Wir arbeiten gestärkt weiter!

Eure Redaktion