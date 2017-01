Mut zur Wahrheit für funktionierende Prävention benötigt.

Die Prohibition von Marihuana funktioniert nicht. Während Politiker sich Jahrzehnte lang sträubten über das Thema der Cannabislegalisierung überhaupt ernsthaft zu diskutieren, zeigen aktuelle Ergebnisse der Landeskriminalämter und Innenministerien, dass besonders eine Personengruppe dank dieses Verhaltens beeinträchtigt wurde. Jene, die bei allen Gesprächen immer am stärksten vor dem Konsum von Marihuana geschützt gehört und wegen der das Verbot zum Genusskonsum am vehementesten verteidigt wird: Schüler. Denn trotz der aufwendigen Polizeiarbeit und den innovativen Präventionsprogammen verschiedener Parteien, die der Kifferepidemie im Vorfeld entgegenwirken sollen, hat sich in Deutschland der Cannabiskonsum an Schulen teils verdreifacht – die Prohibition von Marihuana funktioniert nicht.

Auch wenn der Trend seit Längerem deutschlandweit erkennbar ist, scheinen die durchgeführten Gegenmaßnahmen nicht zu fruchten, weshalb von bekannten Prohibitionisten wieder panisch die alten Lieder angestimmt werden. So spricht die Bundesdrogenbeauftragte Marlen Mortler natürlich direkt die geführte Legalisierungsdebatte an, welche für eine Verharmlosung der natürlichen Substanz unter Schülern gesorgt hätte. Die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene hätte dabei eine Aussagekraft, die von Jugendlichen als „staatliche Unbedenklichkeitsbescheinigung“ aufgefasst würde, wird die mental megamäßig metaphysische Madame Mortler zitiert.

Dass dagegen ein genaues Gegenteil eintritt, wie die amerikanischen Bundesstaaten beweisen, in denen Cannabis zu ludischem Gebrauch erlaubt wurde, will von der Fachfrau nicht gehört worden sein. Dabei ließen sich sogar vergleichbare Beweise seitens der Fachstelle für Suchtprävention feststellen, würde man die Erfolge bei der Tabak- und Alkoholaufklärung auf die noch illegale Pflanze Hanf übertragen. Hier hätte man durch eine offen geführte Diskussion dafür gesorgt, dass Berlins Zahlen unter den Bundesdurchschnitt gefallen sind. Dies würde bei Cannabis nicht stattfinden, solange man weiterhin das Argument höre, dass man in Schulen keine präventiven Diskussionsrunden über eine illegale Droge führen könne. Die Thematik bliebe zu häufig ein verschwiegenes Tabu, anstatt als ernsthaftes Thema behandelt zu werden.

Vielleicht sollte sich die Bundesdrogenbeauftragte daher kurzzeitig aus ihrer eigenen Tretmühle entfernen und mit jugendlichem Blick auf die bemängelten Umstände konzentrieren, die anderen Erwachsenen mit etwas Einfühlungsvermögen in diesem Bezug sofort auffallen. Es ginge nicht um die Art des Rausches oder die Frage der Legalität, viel eher um die Gründe, warum Kids heute so früh einen seelischen Urlaub vom stressigen Alltag benötigen und in welche Hände sie dabei ganz schnell geraten können. Hier gilt wohl mittlerweile für jeden Vernunftbegabten, dass illegale Märkte einen sehr schlecht gewählten Spielplatz für Heranwachsende darstellen.

Diesen Mut zur Wahrheit benötigt man zur funktionierenden Präventionsarbeit daher mindestens.