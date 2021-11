Tabakwaren-Einzelhandel als sicherer Vertriebsweg für Cannabis empfohlen

Bei einer Legalisierung soll Cannabis im Tabakwaren-Einzelhandel verkauft werden





Laut aktuellen Berichten zufolge haben sich die Ampelparteien auf eine Cannabis-Legalisierung geeinigt. Demnach stellt sich die Frage, wie und wo die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zustande kommen soll. Nachdem die Apotheke sich für die Abgabe gemeldet hatten, empfehlen sich nun auch die Tabakwaren-Läden. Der Handelsverband Tabak erklärte Folgendes: “Wenn die nächste Bundesregierung die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken einführt, sind wir als Facheinzelhändler ein verlässlicher Partner. Unsere Mitarbeiter verkaufen tagtäglich und zuverlässig Tabakwaren, Lotto, Toto & Co. nach den geltenden Jugendschutzvorgaben.” SPD, FDP und Grüne zielen auf eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ an. Der Verband steht zu Gesprächen bereit.

