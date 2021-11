Das Hanf Journal ist jetzt CO2-Positiv

Wir als Hanf Journal sind uns unserer Verantwortung bewusst und tragen ab sofort noch mehr zum Klimaschutz bei. Der Betrieb unserer Homepage verursacht unvermeidbare Emissionen, daher haben wir uns für eine Kompensation entschieden – und hier nicht für irgendeine Lösung! Natürlich kompensieren wir durch Hanfanbau! Unsere Homepage ist jetzt CO2-Positiv durch Hanf! Unser Kompensationspartner, die Firma CO2-POSITIV hat ein Projekt ins Leben gerufen, das dies ermöglicht.

Mit CO2-Positiv kompensieren wir die CO₂-Emissionen unseres Website-Traffics und ein bisschen mehr – damit wird das Hanf Journal CO₂-positiv und ist künftig mit einem Zertifikat ausgezeichnet. Hanf ist in der Lage, bei optimaler Sortenauswahl bis zu 40 Tonnen CO₂ pro Hektar Anbaufläche zu binden. CO2-POSITIV verwendet dazu europäisch zertifizierten Bio-Industriehanf nach eigener Mischung. Die Anbauflächen liegen in der Ukraine, Kanada und Südafrika. Der Hanf wird rein biologisch ohne Dünger und Pestizide angebaut. Hanf ist eine generell anspruchslose Pflanze und wächst auf fast jedem Boden. Zudem ist er resistent gegenüber Schädlingen und Pilzbefall. Die Hanfpflanze ist eine perfekte Zwischenfrucht. Ihr Wurzelwerk lockert verdichtete Böden auf. Sie ist sogar in der Lage, Giftstoffe, Chemikalien und teilweise Schwermetalle aus dem Boden zu entfernen. Das Substrat wird aufgewertet und Hanf hinterlässt für nachfolgende Pflanzen einen optimierten Ackerboden. Die Hanfpflanze kann komplett verwertet werden. Hanffasern sind sehr widerstandsfähig und zählen zu den stabilsten Naturfasern der Welt und sind somit in vielen Bereichen verwendbar.



Also – macht auch Ihr mit und lasst unsere Welt etwas grüner werden – denn Hanf wird den Planeten retten.

