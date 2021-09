Cannabis als Doping

Die Welt-Anti-Doping-Agentur prüft den Status von Cannabis



Aufgrund von vermehrtem Konsum von Cannabis bei Sportlern und vor allem jüngster Ereignisse mit der Sprinterin Sha’Carri Richardson, die aufgrund von Cannabis-Konsum nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen durfte, hat die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA sich entschieden den Status von Cannabis wissenschaftlich zu prüfen. Um gegebenenfalls das Regelwerk zu ändern. Die WADA bestätigte, dass es für nächstes Jahr eine wissenschaftliche Untersuchung der Cannabis-Pflanze geben wird. Jedoch soll bis 2022 Cannabis verboten bleiben. In einer Erklärung der WADA stand folgendes: „Nach dem Eingang von Anträgen einer Reihe von Interessenvertretern hat das Exekutivkomitee die Entscheidung der beratenden Expertengruppe für die Liste gebilligt, im Jahr 2022 eine wissenschaftliche Überprüfung zum Status von Cannabis einzuleiten.“ Die Suspendierung der Sprinterin Richardson sorgte für viel Kritik in der Szene. Auch der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics, Sebastian Coe plädierte stark für die Überprüfung von Cannabis als verbotene Substanz.

