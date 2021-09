Kann Brokkoli doch Soja sein?

Europa’s größte Hanfmesse in Zürich zeigt sich facettenreich.

In der Messehalle in Zürich-Oerlikon liegt was in der Luft. Es tönt Reggae aus den Lautsprechern, aber kaum hat man sich mit dem Klischee abgefunden und schlappe 250 Franken gezahlt, kann man schnuppern, was die Zukunft für Europa bereit hält. Es bleibt leider nur beim Schnuppern, aber es wird von nichts anderem geredet: Cannabis. Auf der Messe dreht sich hier alles um CBD, THC (bis zum zulässigen Wert natürlich), Kleidung, Innovation, Medizin, Kosmetika – kurzum: Big Business.



Die Händler locken mit neuen Innovationen. Cannabis wird bis auf die DNA entschlüsselt um den gewünschten Effekt zu fördern und unerwünschte Nebenwirkungen zu tilgen. Es wird über die Möglichkeiten philosophiert: Kann Hanf die Medizin revolutionieren? Den Diätmarkt umkrempeln? Als Nahrungsersatzmittel im großen Stil auf Farmen und im Supermarktregal landen? Für viele ist klar: die Zukunft ist grün. Der Vertreter einer Firma schürt die Hoffnung: „Spätestens in fünf Jahren werden wir eine Hanfpflanze entwickelt haben, die auf den Hektar mehr Protein abwirft als Soja.“

Doch auch hier macht sich immer wieder der lange Schatten der gescheiterten und instrumentalisierten Drogenpolitik bemerkbar. THC kommt nur in wenigen Sorten vor, dennoch wurde nie geforscht. Die internationalen Betäubungsmittelverbote verhinderten dies. Messen wie diese klären auf und geben Hoffnung auf einen Markt, der bis 2025 in Europa bereits auf ein Volumen von 3,2 Milliarden Euro ansteigen soll.

