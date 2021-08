Medizinische Cannabisblüten aus Jamaika in Deutschland erhältlich

In deutschen Apotheken ist medizinisches Cannabis aus Jamaika erhältlich



Die Unternehmen Cantourage und Cannim beliefern ab heute deutsche Apotheken mit medizinischen Cannabisblüten aus Jamaika. Somit wird das Angebot an Therapieoptionen für Patienten und Patientinnen erweitert. Der CEO von Cantourage, Philip Schetter äußerte sich wie folgt: „Unsere Partnerschaft mit Cannim bietet uns die Möglichkeit, medizinisches Cannabis aus Jamaika erstmals in Deutschland einzuführen. Jamaika ist bekannt für die exzellente Qualität der Cannabisblüten – wir freuen uns, dass nun auch Patientinnen und Patienten in Deutschland Zugang zu diesen Produkten bekommen können. Über unsere Plattform ermöglichen wir Cannabis-Anbauern aus der ganzen Welt einen schnellen Zugang zu den europäischen Medizinmärkten. Dadurch erhöhen wir sukzessive die Anzahl an Therapieoptionen für Patientinnen und Patienten.“ Der Geschäftsführer von Cannim, Dr. Sven Sauer ergänzte: „Deutschland ist ein sehr spannender Markt für Cannim. Unsere Teams auf Jamaika bauen hochwertiges Cannabis an – und nun können wir mit unseren Produkten auch Patientinnen und Patienten in Europa helfen.“

