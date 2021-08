Die Hanfparade zog durch die Berliner Innenstadt

Die Hanfparade mit dem Slogan „50 Jahre Prohibition – Zeit für Emanzipation“



News von Derya Türkmen







Am Samstag zog die diesjährige Hanfparade durch die Berliner Innenstadt mit dem Slogan „50 Jahre Prohibition – Zeit für Emanzipation“. Für die Legalisierung von Cannabis als Medizin, Rohstoff und Freizeitdroge demonstrierten 2.000 Menschen. Angemeldet waren es 4.000. An Infoständen wurde über Cannabis als Medizin aufgeklärt und die Abschlusskundgebung in der Nähe des Alexanderplatzes mit Reden und Musikauftritten dauert bis in den Abend an. Einer der Redner war Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Er postete auf Twitter Folgendes: „Statt Repressionen und # Illegalisierung brauchen wir Beratungsangebot & Aufklärung.“ Zudem ergänzte er, dass Konsumenten:innen kriminalisiert und stigmatisiert würden.

