„Sisters of the Valley“ – Kiffende Nonnen in Kalifornien

Die „Sisters of the Valley“ sind bekannt als die kiffenden Nonnen. Sie kiffen nicht nur, sie bauen auch an. In Merced County, Kalifornien) stellen sie medizinische Produkte wie Cannabidiol – Salben, – Balsame und -Seifen her. Letztendlich handelt es sich bei den Nonnen um keine religiöse Gruppe. Die Frauen sind wie Nonnen gekleidet und bezeichnen sich selbst als „anarchistisch-aktivistische Nonnen“. Gegründet wurden die „Sisters of the Valley“ von Schwester Kate, die 62-Jährige radikale Feministin, wie sie sich selbst beschreibt. Die hergestellten Produkte verkaufen die Schwestern, um sich das Leben damit zu finanzieren und sind dem Glauben ausgesetzt, die Welt durch Cannabis zum guten zu verändern. Natürlich rauchen sie selbst das Cannabis, um die Endprodukte für den Konsumenten vorab zu testen.

