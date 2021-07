Soll Cannabis zukünftig als Doping gewertet werden?

Präsident des Leichtathletik-Weltverbands startet Diskussion über Cannabis als Doping



News von Derya Türkmen





Nachdem die US-Leichtathletikerin Sha’Carri Richardson wegen Cannabis-Konsum und somit Dopingvorwürfen nicht mehr an den Olympischen Spielen teilnehmen durfte, hat der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics, Sebastian Coe, eine Diskussion angeregt. Darüber, ob Cannabis in Zukunft weiterhin als Doping gewertet werden sollte. Der 64-Jährige betonte, dass es vernünftig sei, darüber debattieren zu können. Coe versicherte, dass die Unabhängige Integritätskommission AIU des Weltverbandes und der Welt-Anti-Doping-Agentur sich untereinander über dieses Thema besprechen werden. Die großen US-Sportligen haben bereits ihre Bestimmungen was Cannabis an gelockert. Die NHL zum Beispiel testet zwar noch auf Cannabis, dies wird jedoch ähnlich wie Alkohol behandelt. Zudem bestätigte das Institut für Biochemie in Köln, dass der Konsum von Cannabis „nicht zu einer Verbesserung sportlicher Höchstleistungen“ beiträgt.

