Grünen-Politiker fordert Freigabe von Cannabis

Bundestagsabgeordneter Dieter Janecek fordert Freigabe von Cannabis



News von Derya Türkmen





Dieter Janecek, der Grünen-Bundestagsabgeordneter, fordert die Freigabe von Cannabis. Er äußerte Kritik an der Bundesregierung für ihre Drogenpolitik: „In der Drogenpolitik agiert die Bundesregierung gewohnt mutlos und ideologisch verblendet. Eine kontrollierte Legalisierung von Cannabis würde den undurchsichtigen Schwarzmarkt zerstören und unseren Frauen und Männern in Polizei und Justiz viel unsinnige Arbeit ersparen. Die Kriminalisierung von Kleinstkonsumenten trägt auch nicht zum Jugendschutz bei, im Gegenteil. Die CSU sollte ihre fehlgeleitete Verbotspolitik endlich überdenken“, so Janecek. Daniela Ludwig (CSU), die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, hatte davor den derzeitigen Stand zur Rauschgiftkriminalität 2020 vorgestellt. Und hervorgehoben, dass Cannabis die Beliebteste illegale Droge in Deutschland ist.

