Festgenommen bei Übergabe von zehn Kilogramm Cannabis

Drei Männer wurden bei der Übergabe von zehn Kilogramm Cannabis festgenommen



News von Derya Türkmen





Im niedersächsischen Sangerhausen wurden zwei Männer bei der Übergabe von zehn Kilogramm Cannabis festgenommen. Die Beamten erhielten anonyme Hinweise über mehrere Wochen über die beiden Männer im Alter von 28 und 39 Jahren. Am Dienstagnachmittag teilte dann die Polizei die Festnahme der Männer auf einem Parkplatz mit. Bei genauer Kontrolle wurde auch 200 Gramm Kokain beschlagnahmt. Eine Hausdurchsuchung gab es auch direkt nach der Verhaftung. Die Beamten stellten mehrere Tausend Euro sicher. Zudem wurde am selben Tag ein weiterer 24-Jähriger Mann in Hettstedt festgenommen. Dieser stehe mit den Ermittlungen im Zusammenhang. Bei dem 24-Jährigen fand die Polizei 25 Gramm Cannabis und mehrere Handys. Die drei Männer wurden einem Haftrichter vorgeführt.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken