Umfrage von ‚aposcope‘ bestätigt: PTA wollen Cannabis-Legalisierung

Apothekeri:innen und PTA wollen laut Studie die Legalisierung von Genuss-Cannabis



News von Derya Türkmen





Laut einer neuen Umfrage von ‚aposcope‘ will die Mehrheit der Apotheker:innen und PTA die Legalisierung von Cannabis als Genussdroge. 64 Prozent können sich laut der Umfrage vorstellen. Die Abgabe soll jedoch kontrolliert und reglementiert ablaufen. Im Bundestag jedoch gibt es zurzeit keine Mehrheit für eine Legalisierung von Cannabis. Der Antrag „Potenziale des Nutzhanfanbaus voll ausschöpfen“ wurde am 23. Juni im Plenum abgelehnt. Bei den Apotheken jedoch stieg die Zustimmung für die Legalisierung von Cannabis in Deutschland in den vergangenen 12 Monaten um 10 Prozentpunkte auf jetzt 64 Prozent. In der Berufsgruppe der Pharmazeutisch-technischen Assistenten:innen (PTA) stimmen 70 Prozent für Cannabis als Freizeitdroge. Jedoch aber unter kontrollierter und reglementierter Abgabe. Nach wie vor gehen die Apotheker:innen davon aus, dass die größte Herausforderung in der Abrechnung inklusive Retaxationen liegen wird. Da sie bereits diese Herausforderung mit medizinischem Cannabis haben. Aus dieser Befragung ergibt es ebenfalls ein Wunsch zur Schulung zu den Themen „Abrechnung“ und „Rechtliches“.

