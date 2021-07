Cannabis-Anbauer in Berlin festgenommen

50-Jähriger Berliner wird wegen Cannabis-Anbau festgenommen



Ein Berliner wurde wegen dem Anbau einer Cannabis-Plantage in einem früheren Yoga-Studio in Kreuzberg festgenommen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, der Berliner habe zwischen Mai 2020 und Januar 2021 in dem Yoga-Studio circa 1100 Cannabis-Pflanzen gezüchtet. Zudem wurde auch eine professionelle Ausrüstung entdeckt. Bei ungestörtem Wachstum hätten die Pflanzen eine Ernte von 22 Kilogramm Cannabis gebracht. Auch wurden bei dem 50-Jährigen Berliner weitere Samen entdeckt. Er wurde am 22. Juni 2021 festgenommen. Er sei aber der Untersuchungshaft verschont worden sein.

