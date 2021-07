Staatlich organisierter Verkauf von Cannabis aus deutscher Herstellung

Medizinisches Cannabis aus Deutschland ist in Apotheken erhältlich



News von Derya Türkmen





Der staatlich organisierte Verkauf von Cannabis zu medizinisches Zwecken an Apotheken hat in Deutschland begonnen. Apotheken können nun seit Mittwoch medizinisches Cannabis in pharmazeutischer Arzneimittelqualität zur Versorgung von Patient: innen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beziehen, teilte die Behörde in Bonn mit. Seit März 2017 ist medizinisches Cannabis in Deutschland legal und kann von Ärtzt:innen verschrieben werden. Doch bislang haben Apotheken medizinisches Cannabis aus Importen bezogen, da der Bund erst mal eine Cannabisagentur aufbaute, den Anbau verschob und beauftragte drei Unternehmen für den Anbau. Eigentlich war die erste Ernte für Ende 2020 angedacht, aber dies verzögerte sich. Der Preis für den Verkauf an Apotheken beträgt 4,30 Euro. Man wolle keine Überschüsse erzeugen und bei diesem Preis handle es sich um Personal- und Sachkosten, so die Behörde. Die deutsche Anbaumenge von 10,4 Tonnen medizinischem Cannabis ist auf vier Jahre mit je 2,6 Tonnen verteilt.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken